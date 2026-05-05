Αισιοδοξία από τον προπονητή της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας για τον Ιωαννίδη

Ο Ρουί Μπόρζες ρωτήθηκε σχετικά με την κατάσταση του Φώτη Ιωαννίδη και έστειλε αισιόδοξο μήνυμα για την επιστροφή του στη δράση.

Από τις 23 Φεβρουαρίου ταλαιπωρείται με τραυματισμό ο Φώτης Ιωαννίδης, με την κατάσταση του να έχει γεμίσει με ερωτηματικά την πιθανή ημερομηνία επιστροφής του και αν αυτή θα συμβεί τη φετινή σεζόν.

Η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας διέλυσε με 5-1 τη Γκιμαράες και έπιασε στην 2η θέση την Μπενφίκα με 76 βαθμούς, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος, με άπαντες στον πορτογαλικό σύλλογο να περιμένουν υπομονετικά αν ο διεθνής φορ θα είναι διαθέσιμος στις τελευταίες στροφές του πρωταθλήματος.

Ο προπονητής της ομάδας, Ρούι Μπόρζες, αναφέρθηκε στην περίπτωση του στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς και έστειλε αισιόδοξο μήνυμα σχετικά με την επιστροφή του στη δράση. Συγκεκριμένα είπε:

«Ελπίζω μέχρι το τέλος της σεζόν να δω τον Ιωαννίδη να παίζει, έχουν μείνει ακόμα δύο παιχνίδια. Πιστεύω και εύχομαι πραγματικά ότι θα παίξει, ακόμα και εάν είναι για λίγο στο τελευταίο ματς ή στο Κύπελλο».