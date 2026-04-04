Με τον Γιώργο Βαγιαννίδη να αγωνίζεται σε όλο το ματς, η Σπόρτινγκ ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ (0-1) και νίκησε με 4-2 τη Σάντα Κλάρα, λίγες μέρες πριν το σπουδαίο ματς με την Άρσεναλ.

Ανατροπή που την κρατάει ζωντανή στη μάχη του τίτλου της πορτογαλικής λίγκας πέτυχε το βράδυ της Παρασκευής (3/4) η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, που επικράτησε με ανατροπή 4-2 της Σάντα Κλάρα στο «Ζοσέ Αλβαλάδε» και μένοντας σε απόσταση βολής, στο -4 από την πρωτοπόρο Πόρτο.

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης ξεκίνησε βασικός και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας καλή παρουσία, με το σύνολο του Ρούι Μπόρζες να ετοιμάζεται πλέον για τον σπουδαίο προημιτελικό του Champions League, καθώς υποδέχεται την Άρσεναλ το βράδυ της Τρίτης (7/4, 22:00).

Στα του ματς, οι φιλοξενούμενοι σόκαραν τα «Λιοντάρια», ανοίγοντας το σκορ με ωραίο δυνατό σουτ του Κλίσμαν μόλις στο 3ο λεπτό. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και πήγαν στην ανάπαυλα προηγούμενοι με 3-1. Ο Πέδρο Γκονσάλβες ισοφάρισε από την άσπρη βούλα (22'), με τον Μπραγκάνσα στο 39' να γυρίζει τούμπα το ματς και τον Τρινκάο με ωραίο γυριστό σουτ να κάνει 3 τα τέρματα της ομάδας του (42').

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός έπεσε, με τον Γκονσάλο Πασιένσια που πέρασε και από την Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού να μειώνει σε 3-2 στο 89', πριν ο Νελ διαμορφώσει το τελικό 4-2 στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων.