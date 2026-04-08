Ένα γκολ του Χάβερτς στο 90+1' χάρισε στην Άρσεναλ τη νίκη, 1-0, ενάντια στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και μαζί προβάδισμα πρόκρισης στους «4» του Champions League.

Όλα έδειχναν ότι οι λογαριασμοί ανάμεσα σε Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Άρσεναλ θα έμεναν ανοιχτοί για τη ρεβάνς, όμως ένα γκολ του Χάβερτς στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων έδωσε τη νίκη με 1-0 στους Κανονιέρηδες και μαζί προβάδισμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Champions League! Στην αποστολή για τους ηττημένους ο Γιώργος Βαγιαννίδης, που έμεινε στον πάγκο.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στο ματς και άγγιξαν το γκολ στο έκτο μόλις λεπτό, όταν ο Ντιομαντέ βρήκε τον Αραούχο και εκείνος έστειλε την μπάλα στο δοκάρι με τρομερό σουτ. Ο ίδιος παίκτης είχε σουτ άουτ δύο λεπτά αργότερα, με τους Κανονιέρηδες να απαντούν στο 15', όταν το κόρνερ του Μαντουέκε κατέληξε στο δοκάρι. Μετά το εξαιρετικό πρώτο τέταρτο ωστόσο, ο ρυθμός έπεσε, με το 0-0 να μένει φυσιολογικά μέχρι την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο μέρος, Τροσάρ (49') και Έντεγκααρντ (52') είχαν τις στιγμές τους, με τον Τρινκάο να αστοχεί στο 57'. Στο 63', ένα εξαιρετικό πλασέ του Θουμπιμέντι έφερε το προβάδισμα για τους Κανονιέρηδες, με το γκολ όμως να ακυρώνεται σωστά για οφσάιντ του Γιόκερες. Ο Σουηδός δεν μπόρεσε να προβληματίσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα με το αδύναμο σουτ που επιχείρησε στο 67', με τον Κατάμο στη συνέχεια να ψάχνει το γκολ για τη Σπόρτινγκ μα να είναι άστοχος στο 78' και να βλέπει τον Ράγια να σταματά την κεφαλιά του πέντε λεπτά αργότερα.

Ο Σίλβα από τη μεριά του δεν ανησύχησε στο μακρινό σουτ του Μαρτινέλι στο 85', με τον Ισπανό τερματοφύλακα της Άρσεναλ να βάζει διπλό στοπ σε Κατάμο και Σουάρες στο 87', κρατώντας το 0-0 μέχρι το 90+1'. Τότε που δύο από τις αλλαγές του Μίκελ Αρτέτα, ο Μαρτινέλι και ο Χάβερτς, συνδυάστηκαν άψογα, με τον Γερμανό να τελειώνει ιδανικά τη φάση για να δώσει το τεράστιο διπλό στην ομάδα του!

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Ρούι Σίλβα - Φρεσνέδα, Ντιομαντέ, Ινάσιο, Αραούχο - Σιμόες (62' Μπραγκάνσα), Μορίτα - Κατάμο, Τρινκάο, Γκονσάλβες (79' Νελ) - Σουάρες

Άρσεναλ: Ράγια - Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι - Έντεγκααρντ (70' Χάβερτς), Θουμπιμέντι, Ράις - Μαντουέκε (76' Ντάουμαν), Γιόκερες, Τροσάρ (76' Μαρτινέλι)