Οι πορτογάλοι αναφέρουν πως η αποθεραπεία του Ιωαννίδη παρουσιάζει σημαντική βελτίωση.

Έκτος δράσης είναι ακόμη ο Φώτης Ιωαννίδης μετά από τον τραυματισμό που υπέστη στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του δεξί γονάτου του. Σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα ο Έλληνας φορ βρίσκεται στο τελικό στάδιο ανάρρωσης και δεν θα γίνει κάποιο χειρουργείο.

Αναλυτικότερα ο διεθνής φορ που μετρά ήδη 25 ματς στα «πιτς» έχει δείξει σημαντική πρόοδο τις τελευταίες εβδομάδες. Ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα στο χώρο των ακαδημιών του συλλόγου. Ωστόσο όπως αναφέρει η «Record» ακόμα δεν μπορεί να γίνει έστω και κατά προσέγγισει το πότε θα γυρίσει στις αποστολές των Λιονταριων και στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Να θυμίσουμε ότι ο 26χρονος είχε ζητήσει άδεια από τον πορτογαλικό σύλλογο, προκειμένου να έρθει στην Ελλάδα και να εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο της εθνικής. Τότε οι γιατροί της εθνικής του είχαν συστήσει περίοδο αποκατάστασης 4 έως 6 εβδομάδων. Ωστόσο η εικόνα του παίκτη έχει δείξει σημάδια βελτίωσης και αναμένεται σταδιακά να επανέλθει σε αγωνιστικό ρυθμό.