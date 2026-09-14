Η Ατλέτικο επικράτησε 3-0 της Σοσιεδάδ εκτός έδρας και βρέθηκε στην τετράδα της LaLiga και στο -5 από την κορυφή.

Στις επιτυχίες επέστρεψε η Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία επικράτησε με 3-0 της Σοσιεδάδ εκτός έδρας και σκαρφάλωσε στην 4η θέση της βαθμολογίας. Το τελικό σκορ, πάντως, δεν αποτυπώνει τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι Μαδριλένοι, καθώς χρειάστηκε να περιμένουν μέχρι το 84’ για να «ξεκλειδώσουν» την αναμέτρηση. Ο Γκριμάλδο ανέλαβε την εκτέλεση ενός πέναλτι που προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες και άνοιξε το σκορ. Με τους γηπεδούχους να ανοίγονται αναζητώντας την ισοφάριση, η Ατλέτικο βρήκε τους χώρους που χρειαζόταν. Ο Τζόναθαν Ντέιβιντ σημείωσε το 2-0 στο 90’, πετυχαίνοντας παράλληλα το πρώτο του γκολ, ενώ στο 90’+5’ ο Τζουλιάνο Σιμεόνε ολοκλήρωσε τη νίκη με το τρίτο τέρμα. Έτσι, η Ατλέτικο άφησε πίσω της τη βαριά ήττα στο «Σαν Μαμές» και πήρε βαθμολογική ανάσα.