Με αποθεωτικά λόγια μίλησε για τον προπονητή του, Ντιέγκο Σιμεόνε, ο Αντουάν Γκριεζμάν.

Ο Αντουάν Γκριεζμάν που το καλοκαίρι αποχωρεί από την Ατλέτικο Μαδρίτης για λογαριασμό της Ορλάντο Σίτι, μίλησε με άκρως κολακευτικά λόγια για τον νυν προπονητή του, Ντιέγκο Σιμεόνε.

Ο Γκριεζμάν είπε πολλά και ενδιαφέροντα στη συνέντευξη τύπου του παιχνιδιού με τη Μπαρτσελόνα για τον πρώτο προημιτελικό του Champions League, στον οποίο η ομάδα του κέρδισε με 2-0 και είναι το φαβορί για την πρόκριση στα ημιτελικά, στη ρεβάνς της Μαδρίτης.

Στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στη νέα ομάδα της καριέρας του, μίλησε για την πορεία των Ροχιμπλάνκος μέσα στη σεζόν, αλλά κυρίως έκανε ειδική μνεία στον προπονητή του, Ντιέγκο Σιμεόνε.

«Τον θαυμάζω, τον αγαπώ και είναι τιμή και προνόμιο να μπορώ να παίζω για τον Σιμεόνε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γάλλος παίκτης, δείχνοντας έκδηλα την εκτίμηση του στον Αργεντινό κόουτς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Για να ανοίξω την καρδιά μου, πρέπει να είμαι με τα παιδιά μου και τη σύζυγό μου, με τον Τσόλο και την οικογένειά του. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσω πραγματικά να ανοιχτώ. Του χρωστάω τόσα πολλά. Έχω φτάσει σε ένα ποδοσφαιρικό επίπεδο που δεν είχα φανταστεί ποτέ, και αυτό χάρη στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και μετά στον Τσόλο. Μέσα από τη δουλειά του, με έκανε να δω πολλά πράγματα, με δίδαξαν πολλά... Έπειτα, υπάρχει και η προσωπική πλευρά: τον θαυμάζω, τον αγαπώ και είναι τιμή και προνόμιο να μπορώ να παίζω για τον Σιμεόνε».