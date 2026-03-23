Πρώτη νίκη μετά από πέντε αγωνιστικές για τη Σεβίλλη, που επιβλήθηκε 2-1 της Ατλέτικο Μαδρίτης των πολλών αλλαγών.

Με τον Ντιέγκο Σιμεόνε να προχωρά σε δέκα (!) αλλαγές σε σχέση με το ματς με την Μπαρτσελόνα για το Champions League, έχοντας το μυαλό στην επερχόμενη ρεβάνς με τους Καταλανούς, η Ατλέτικο Μαδρίτης ηττήθηκε 2-1 από τη Σεβίλλη εκτός έδρας, με τους Ανδαλουσιάνους να επιστρέφουν στις νίκες μετά από πέντε ματς και να ξεφεύγουν στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη της βαθμολογίας της La Liga.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τη συμπλήρωση δέκα λεπτών αγώνα, όταν ο Άνταμς ευστόχησε σε πέναλτι, με τους Ροχιμπλάνκος να απαντούν στο 35’ με κοντινή κεφαλιά του Μπονιάρ. Παρ’ όλα αυτά, οι Ανδαλουσιάνοι ανέκτησαν το προβάδισμα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, χάρη σε εξαιρετική κεφαλιά του Γκουντέλι.

Η Σεβίλλη άγγιξε το 3-1 στο 58’ αλλά το σουτ του Ρομέρο κατέληξε στο δοκάρι, με το σκορ εντέλει να μην αλλάζει μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης και την Ατλέτικο να μένει χωρίς βαθμό για τρίτο συνεχόμενο ματς πρωταθλήματος αλλά και στο +12 από την πέμπτη θέση με ματς περισσότερο.