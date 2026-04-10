Δυσάρεστα νέα για τον Κομπανί και την Μπάγερν, καθώς ο Λέναρτ Καρλ έχει υποστεί θλάση και θα χάσει ρεβάνς με τη Ρεάλ για το Champions League.

Σοβαρό πλήγμα για την Μπάγερν Μονάχου, καθώς θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Λέναρτ Καρλ για τις επόμενες τρεις εβδομάδες.

Όπως ανακοίνωσαν οι Βαυαροί, ο 18χρονος άσος υπέστη θλάση στο δεξί του πόδι, γεγονός που τον θέτει αμέσως εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με το Sky Sports Germany, ο Καρλ θα απουσιάζει σε ορισμένα από τα κρισιμότερα παιχνίδια της σεζόν. Ένα εξ αυτών είναι και η ρεβάνς με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League (15/4), καθώς και το κρίσιμο ντέρμπι με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας (22/4).

Ο νεαρός χαφ, που αποτελεί βασικό «γρανάζι» στην επίθεση των Βαυαρών με εννέα γκολ κι επτά ασίστ σε 36 εμφανίσεις φέτος, έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω του Instagram, ευχόμενος καλή επιτυχία στους συμπαίκτες του και δηλώνοντας πως ελπίζει να επιστρέψει σύντομα στα γήπεδα.

