Η Μπάγερν «πάγωσε» τη Μαδρίτη, επικράτησε 2-1 της Ρεάλ και έγινε το αφεντικό για την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League.

Η πρώτη εκτός έδρας νίκη της Μπάγερν στη Μαδρίτη απέναντι στη Ρεάλ από το 2001 ήρθε την κατάλληλη στιγμή, στον πρώτο προημιτελικό. Οι Βαυαροί, με κορυφαίο τον Νόιερ, επικράτησαν 2-1 της «Βασίλισσας» και σε μία εβδομάδα θα την υποδεχθούν στο Μόναχο με την ψυχολογία στα ύψη. Μεγάλο ματς στην Ισπανία, με πολλές χαμένες ευκαιρίες, και την ομάδα του Αρμπελόα να «πληρώνει» τα σημαντικά αμυντικά της κενά. Θυμίζουμε, πως ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Παρί Σεν Ζερμέν - Λίβερπουλ.

Η Μπάγερν πραγματοποίησε ένα σχεδόν άψογο πρώτο ημίχρονο στο «Μπερναμπέου», επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό της απέναντι σε μια Ρεάλ που έδειχνε ανήμπορη να αντιδράσει ανασταλτικά. Οι Βαυαροί κυκλοφόρησαν την μπάλα με ταχύτητα και ακρίβεια, εκμεταλλευόμενοι τα σοβαρά κενά στην άμυνα των γηπεδούχων, που παρουσίασαν κακή συνοχή, είχαν αργές επιστροφές και προβλήματα στις καλύψεις. Ο Ολίσε και ο Κίμιχ ξεχώρισαν, ελέγχοντας τον άξονα και δημιουργώντας διαρκώς επικίνδυνες καταστάσεις. Ο Ντίας έδωσε το προβάδισμα και ήταν μόλις η δεύτερη φορά που η Μπάγερν πήρε προβάδισμα στο «Μπερναμπέου».

Οι φιλοξενούμενοι ήταν πιο απειλητικοί και στο 9’ ο Ουπαμεκανό έχασε μοναδική ευκαιρία, αστοχώντας σε κενή εστία. Η Ρεάλ βρήκε χώρους, αλλά σε δύο περιπτώσεις ο Βινίσιους δεν μπόρεσε να απαντήσει. Η Ρεάλ πίεσε για την ισοφάριση, όμως ο Μπαπέ δεν κατάφερε από θέση βολής να νικήσει τον Νόιερ. Είχε προηγηθεί ακόμη ένα λάθος στην άμυνα της «Βασίλισσας», το οποίο δεν εκμεταλλεύτηκε ο Γκνάμπρι. Η Μπάγερν μετά το 35’ ανέβασε την απόδοσή της και στο 41’ «πάγωσε» τη Μαδρίτη: ο Βινίσιους έκανε το λάθος, ο Κέιν ξεκίνησε την αντεπίθεση, ο Γκνάμπρι μοίρασε ιδανικά και ο Ντίας με άψογο πλασέ έκανε το 1-0. Ήταν το πέμπτο φετινό γκολ του Κολομβιανού στη διοργάνωση, που αποτελεί και προσωπικό ρεκόρ.

Ιδανικότερο ξεκίνημα στο δεύτερο μέρος δεν θα μπορούσε να φανταστεί η Μπάγερν, καθώς με το... καλησπέρα πέτυχε και δεύτερο γκολ. Έπειτα από νέο λάθος, ο Πάβλοβιτς ξεκίνησε τη φάση και ο Κέιν με εξαιρετικό πλασέ έξω από την περιοχή έγραψε το 2-0. Οι Βαυαροί συνέχισαν να πιέζουν και σε τρεις περιπτώσεις έχασαν σημαντικές ευκαιρίες με τους Ολίσε, Κέιν και Ουπαμεκανό να μην καταφέρνουν να «κλειδώσουν» τη νίκη.

Από εκεί και πέρα, το παιχνίδι απέκτησε ξέφρενο ρυθμό, με διαδοχικές φάσεις. Στο 61’ η Ρεάλ άγγιξε το γκολ, όταν από λάθος του Ουπαμεκανό ο Βινίσιους έχασε τεράστια ευκαιρία. Στο 66’ ο εντυπωσιακός Νόιερ νίκησε τον Μπαπέ, όμως στο 72’ ο Γάλλος σταρ έβαλε τη Ρεάλ ξανά στο παιχνίδι. Ο Άρνολντ με εξαιρετική παράλληλη σέντρα βρήκε τον Μπαπέ, που με πλασέ μείωσε σε 2-1. Το τελευταίο 20λεπτο ήταν απολαυστικό, αλλά ούτε ο Βινίσιους ούτε οι Μουσιάλα και Μπαπέ κατάφεραν να αλλάξουν τη μοίρα της αναμέτρησης. Η Μπάγερν πήρε σημαντικό προβάδισμα και θα επιδιώξει στο Μόναχο να υπερασπιστεί το υπέρ της σκορ.