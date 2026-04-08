«Νοσοκομείο» η Λίβερπουλ ενόψει του αγώνα με την Παρί Σεν Ζερμέν

Η Λίβερπουλ θα αναμετρηθεί σήμερα (11/3, 22:00) εκτός έδρας με τη Παρί Σεν Ζερμέν, χωρίς 6 σημαντικούς ποδοσφαιριστές στη διάθεσή της.

Η Λίβερπουλ, λίγα 24ώρα μετά το «βατερλώ» κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι για το FA Cup, ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Παρί Σεν Ζερμέν στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα των προημιτελικών του Champions League, με έξι παίκτες να βρίσκονται στα «πιτς».

Ο Αλεξάντερ Ίσακ μπορεί να επέστρεψε στην ομάδα μετά από 15 εβδομάδες απουσίας με κάταγμα στο πόδι, αλλά δεν θα ξεκινήσει βασικός και θεωρείται αμφίβολη η συμμετοχή του, σύμφωνα με τον προπονητή Άρνε Σλοτ.

«Ολοκλήρωσε σχεδόν μια εβδομάδα ομαδικών προπονήσεων. Μπορεί να παίξει ρόλο και να συμβάλλει στο ματς, αλλιώς δεν θα τον έπαιρνα. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε για λίγο, αλλά σίγουρα δεν θα ξεκινήσει βασικός. Θα δείξει», δήλωσε ο Ολλανδός τεχνικός.

🚨🗣️ Arne Slot on Alexander Isak: "He can play a part, otherwise I wouldn't take him."



"He won't start, though." pic.twitter.com/oEUXvwZ2U9 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 7, 2026

Οι πρωταθλητές Αγγλίας, θα ταξιδέψουν στην γαλλική πρωτεύουσα χωρίς επίσης τους Άλισον Μπέκερ, Κόνορ Μπράντλεϊ, Γουαταρού Έντο, Στέφαν Μπάισετιτς και Τζιοβάνι Λεόνι, οι οποίοι έχουν τεθεί αμφότεροι εκτός αγωνιστικής δράσης λόγω τραυματισμών. Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας αναμένεται να επιστρέψει πριν από το τέλος της σεζόν, ενώ οι υπόλοιποι θα είναι εκτός μέχρι και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Από την άλλη, για την Παρί Σεν Ζερμέν, ο Λουίς Ενρίκε επιβεβαίωσε ότι οι Μπράντλεϊ Μπαρκόλα, Φαμπιάν Ρουίζ και Κουέντιν Ντζαντού θα χάσουν επίσης τον αγώνα, με τον Μπαρκόλα να κάνει αγώνα δρόμου μέχρι και τελευταία στιγμή, για να επιστρέψει σε πλήρη φόρμα.

«Αν (ο Μπαρκόλα) εξακολουθεί να είναι άρρωστος, δεν θα παίξει αύριο. Επιστρέφει. Βρίσκουμε τις καλύτερες συνθήκες. Θα μας πει όταν είναι έτοιμος. Του λείπει ακόμη λίγη αυτοπεποίθηση».