Ο Έρλινγκ Χάαλαντ είχε... κέφια και με προσωπικό χατ τρικ οδήγησε τη Μάντσεστερ Σίτι σε παράσταση με 4-0 επί της Λίβερπουλ, σφραγίζοντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά του FA Cup.

Ένα ντέρμπι 22 ποδοσφαιριστών (και βάλε) μετατράπηκε σε one man show... Ο Έρλινγκ Χάαλαντ πήρε πάνω του τη ματσάρα Μάντσεστερ Σίτι - Λίβερπουλ κι έβαψε το εισιτήριο για τους «4» του FA Cup γαλάζιο. Με τον Νορβηγό να πετυχαίνει χατ τρικ και να οδηγεί το άρμα, οι Citizens ισοπέδωσαν τη Λίβερπουλ με 4-0 και πέρασαν στην επόμενη φάση, σε μια εφιαλτική επίσκεψη των Reds στο «Έτιχαντ».

Εκείνη βέβαια που μπήκε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο ήταν η Λίβερπουλ, η οποία άγγιξε το προβάδισμα στο 14΄όταν ο Σαλάχ βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά είδε τον Κουσάνοφ να του βάζει καθοριστικό μπλοκ. Τρία λεπτά αργότερα η Σίτι απάντησε με πλασέ του Τσερκί από κοντά που έδιωξε με τα πόδια ο Μαμαρντασβίλι, όμως οι Reds εξακολουθούσαν να πατούν καλύτερα στο γήπεδο.

Σκορ θριάμβου και χαμένο πέναλτι Σαλάχ

Μια στιγμή ωστόσο αρκούσε για να αλλάξει το ματς. Στο 37΄ο Φαν Ντάικ έκανε πέναλτι πάνω στον Ο΄Ράιλι, με τον Χάαλαντ να αναλαμβάνει την εκτέλεση του πέναλτι και να ευστοχεί για το 1-0. Το προβάδισμα των Citizens κόντρα στη ροή αποσυντόνισε πλήρως τη Λίβερπουλ, η οποία δέχθηκε και δεύτερο χτύπημα από τον Νορβηγό πριν από το ημίχρονο. Στο 45΄+2΄συγκεκριμένα ο Σεμένιο έκανε τη γλυκιά σέντρα στην περιοχή, ο Χάαλαντ πρόλαβε τον Κονατέ και με άψογη κεφαλιά έκανε το 2-0.

Οι γηπεδούχοι δεν πάτησαν φρένο μετά την ανάπαυλα κι έφτασαν σε σκορ θριάμβου με συνοπτικές διαδικασίες. Στο 50΄αρχικά ο Τσερκί έκανε άψογη πάσα την πλάτη της άμυνας για τον Σεμένιο, ο οποίος έσκαψε τον Μαμαρντασβίλι στο τετ-α-τετ με λόμπα για το 3-0. Και επτά λεπτά αργότερα ολοκληρώθηκε το... πάρτι, όταν ο Ο΄Ράιλι έδωσε έτοιμο γκολ στον Χάαλαντ που σφράγισε το χατ τρικ. Η Λίβερπουλ πάντως θα μπορούσε να πετύχει έστω το γκολ της τιμής στο 64΄, όμως ο Τράφορντ απέκρουσε την εκτέλεση πέναλτι του Σαλάχ που αποτέλεσε το κύκνειο άσμα μιας εφιαλτικής αναμέτρησης για την ομάδα του Άρνε Σλοτ.

Μάντσεστερ Σίτι (Πεπ Γκουαρδιόλα): Τράφορντ, Νούνιες, Κουσάνοφ, Γκουέχι, Ο΄Ράιλι, Μπερνάρντο Σίλβα, Ρόδρι (62΄Νίκο), Ντοκού (62΄Σαβίνιο), Σεμένιο (71΄Φόντεν), Τσερκί (71΄Ρέιντερς), Χάαλαντ (77΄Μαρμούς)

Λίβερπουλ (Άρνε Σλοτ): Μαμαρντασβίλι, Φκόμες, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Κέρκες, Χράφενμπερχ (67΄Μακ Άλιστερ), Τζόουνς, Σομποσλάι, Βιρτζ (68΄Ενγκουμόχα), Σαλάχ (77΄Κιέζα), Εκιτικέ (68΄Χάκπο)