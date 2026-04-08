O Μπαπέ ισοφάρισε τον Μέσι και «βλέπει»... Ρονάλντο!
Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν τα κατάφερε χθες (06/04) κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου στο Μπερναμπέου και ηττήθηκε με 1-2 για τον πρώτο αγώνα των προημιτελικών του Champions League, όμως το γκολ του Κιλιάν Μπαπέ στο 74' αφήνει ανοιχτό τον δρόμο για την πρόκριση την επόμενη εβδομάδα στη Γερμανία.
Μάλιστα το τέρμα αυτό του Γάλλου επιθετικού, ήταν «ιστορικό», καθώς ήταν το 14ο στη διοργάνωση για φέτος, κάτι που σημαίνει ότι ισοφάρισε το ρεκόρ του Λιονέλ Μέσι και κυνηγάει το ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο για τα περισσότερα γκολ που σημειώθηκαν σε μία μόνο σεζόν του Champions League.
Το απόλυτο ρεκόρ για μία μόνο σεζόν στο UCL το κατέχει ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, ο οποίος πέτυχε συνολικά 17 γκολ για τη Ρεάλ Μαδρίτης τη σεζόν 2013/14. Ο άσος της Αλ Νασρ κατέχει επίσης τη δεύτερη και τρίτη θέση στη λίστα όλων των εποχών, έχοντας σκοράρει 16 γκολ το 2015/16 και 15 το 2017/18.
Ο Μπαπέ βρίσκεται πλέον στα πρόθυρα να ενταχθεί σε μια ελίτ ομάδα παικτών που έχουν φτάσει το ορόσημο των 15 γκολ, ένα κατόρθωμα που προηγουμένως είχαν πετύχει πέρα από τον «CR7», μόνο ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπάγερν, 2019/20) και ο Καρίμ Μπενζεμά (Ρεάλ Μαδρίτης, 2021/22).
