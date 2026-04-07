Ρεάλ - Μπάγερν: Κρατάει χρόνια αυτή η... κολώνια

Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τη Μπάγερν Μονάχου (07/04, 22:00) στον πρώτο προημιτελικό του Champions League σε ένα παραδοσιακό ντέρμπι, με συγκλονιστικές μάχες δεκαετιών.

Ρεάλ Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου θα τεθούν αντιμέτωπες για άλλη μια φορά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, όπως το όρισε η... μοίρα. Δύο τεράστιες ομάδες υπόσχονται πλούσιο θέαμα και συγκινήσεις, σε ένα από τα κλασικότερα ευρωπαϊκά ντέρμπι.

Απόψε στις 22:00 στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου θα κοντραριστούν για 29η φορά στη μακροχρόνια ιστορία τους, με το ζευγάρι να βρίσκεται στην απόλυτη ισορροπία, όπως μαρτυρούν και οι αριθμοί. Δώδεκα νίκες η καθεμία, τέσσερις ισοπαλίες, 45-46 τα γκολ υπέρ των Μαδριλένων.

Στην πρωτεύουσα της Ισπανίας θα... παρελάσουν 21 Champions League, πριν δοθεί η σκυτάλη στην Allianz Arena για τον επαναληπτικό, που θα κρίνει την πρόκριση στα ημιτελικά, σε οκτώ βράδια.

Οι δύο «γίγαντες» του θεσμού συγκρούστηκαν για πρώτη φορά το μακρινό 1976 και έκτοτε έχουν χαρίσει αλησμόνητες συγκινήσεις στους φίλους της «στρογγυλής θεάς». Γκολ, θέαμα, παικταράδες, ανατροπές, ένταση και πάθος συμπληρώνουν, μεταξύ άλλων, τα κομμάτια του παζλ στα παιχνίδια των δύο ομάδων.

Ξετυλίγοντας το κουβάρι των «τιτανομαχιών» υπάρχουν πολλά ματς που ξεχώρισαν και έγραψαν ιστορία!

09/05/2001: Οι Βαυαροί την πρόκριση, η Ρεάλ τη... γκρίνια

Τη σεζόν 2000-2001, οι δύο ομάδες διασταύρωσαν τα ξίφη τους στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Οι Λος Μπλάνκος είχαν κατακτήσει το τρόπαιο την προηγούμενη χρονιά και ήθελαν το back to back, ενώ η ομάδα του Μονάχου ήθελε να πάρει... εκδίκηση από τη Βασίλισσα, για τον αποκλεισμό της περασμένης σεζόν. Και τα κατάφερε...

Σε δύο αγώνες για γερά νεύρα, υπήρξαν είχαν διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Στον πρώτο αγώνα της Μαδρίτης, ο Ίκερ Κασίγιας έκανε... γκάφα στο σουτ του Έλμπερ, ενώ ο Όλιβερ Καν κατέβασε... ρολά, κρατώντας το πολύτιμο μηδέν.

Στη ρεβάνς της Γερμανίας, η Μπάγερν επικράτησε με 2-1 με... λυτρωτή τον Γιέρεμις, σε έναν αγώνα όπου οι Μερένχες είχαν έντονα παράπονα για τις διαιτητικές αποφάσεις του Δανού Νίλσεν. Οι Βαυαροί πήραν την τέταρτη κούπα τους στο Μιλάνο στη διαδικασία των πέναλτι, απέναντι στη Βαλένθια του Έκτορ Ραούλ Κούπερ, που έφτασε σε δεύτερο διαδοχικό τελικό.

20/02/2007: Η «αγάπη» του Φαν Μπόμελ στις εξέδρες του Μπερναμπέου

Το 2007, οι δύο ομάδες έπαιξαν για τη φάση των «16» σε ένα ζευγάρι αγώνων που μόνο η ψυχραιμία δεν... πρυτάνευσε. Στον πρώτο αγώνα στην έδρα της Ρεάλ, όλα έδειχναν να πηγαίνουν υπέροχα για τους γηπεδούχους. 3-1 από το ημίχρονο με δύο γκολ του Ραούλ και ένα του Φαν Νίστελροϊ. Τι θα μπορούσε άραγε να στραβώσει;

Ο Μαρκ Φαν Μπόμελ είχε την απάντηση... Αφού μείωσε σε 3-2 στο 88', μοίρασε... αγάπη στους φιλάθλους της Ρεάλ με συνεχόμενες χειρονομίες, καθώς δεν είχε και τις καλύτερες σχέσεις μαζί τους από την προηγούμενη σεζόν, που φορούσε τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Τα αίματα άναψαν, ο Ολλανδός γλίτωσε την κόκκινη κάρτα και είχε ήδη χαλάσει το... μυαλό των Μαδριλένων ενόψει επαναληπτικού.

Στις 7 Μαρτίου στο Μόναχο, ο Μακάι άνοιξε το σκορ μόλις στο 10ο δευτερόλεπτο, ύστερα από λάθος του Ρομπέρτο Κάρλος. Ο Λούσιο έκανε το 2-0 στο 66' και ο Φαν Νίστελροϊ μείωσε από την άσπρη βούλα στο 83'. Η Μπάγερν πέρασε στην επόμενη φάση, χάρη στο εκτός έδρας γκολ, που ίσχυε τότε.

25/04/2012: Ο Σέρχιο Ράμος την έστειλε στον... ουρανό

Τη σεζόν 2011-2012 η Ρεάλ Μαδρίτης βρήκε ξανά στο... διάβα της τη Μπάγερν Μονάχου για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Εκείνη τη χρονιά οι δύο ομάδες ήταν φανταστικές. Ρονάλντο, Κακά, Εζίλ, Μπενζεμά από τη μία, Ρόμπεν, Ριμπερί, Σβαινστάιγκερ, Λαμ, από την άλλη.

Στον πρώτο αγώνα που έγινε στη βαυαρική πρωτεύουσα, οι γηπεδούχοι επιβλήθηκαν με 2-1 χάρη στα γκολ των Ριμπερί και Γκόμεθ. Για τη Ρεάλ σκόραρε ο Εζίλ.

Ο επαναληπτικός της Μαδρίτης έκρυβε απίστευτες συγκινήσεις και ήθελε γερό... στομάχι. Η Βασίλισσα είχε σκορ πρόκρισης από νωρίς με τα δύο γκολ του Ρονάλντο, όμως ο Ρόμπεν μείωσε από τα έντεκα βήματα πριν βγει το ημίχρονο.

Στο δεύτερο 45λεπτο χάθηκαν ευκαιρίες εκατέρωθεν, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στην παράταση. Εκεί, δεν άλλαξε κάτι και όλα θα έπαιρναν τον δρόμο τους στη... ρωσική ρουλέτα.

Στα πέναλτι, μοιραίοι για τους Μαδριλένους ήταν οι αστέρες τους. Ρονάλντο και Κακά είδαν τον Νόιερ να αποκρούει, ενώ ο Σέρχιο Ράμος την έστειλε σε... άλλο γήπεδο. Ο Κασίγιας απέκρουσε τις εκτελέσεις των Κροος και Λαμ, όμως ο Σβαινστάιγκερ ευστόχησε, έκανε το 3-1, άφησε τον Μουρίνιο γονατιστό και έστειλε την ομάδα του στον τελικό.

Εκείνη τη χρονιά, η Μπάγερν έχασε τον τελικό μέσα στο σπίτι της με το ίδιο νόμισμα, από την Τσέλσι του Ντρογκμπά.

29/04/2014: Εκδίκηση τεσσάρων... αστέρων στο Μόναχο

Το 2014 ήταν η σειρά της Ρεάλ να... χαμογελάσει. Οι δύο ομάδες αντιμέτωπες ξανά στα ημιτελικά, ήθελαν την πρόκριση στον τελικό της Λισαβόνας για διαφορετικούς λόγους. Η Μπάγερν για το back to back και η Βασίλισσα για το πολυπόθητο δέκατο, που δεν ερχόταν από το 2002.

Στον πρώτο αγώνα το 1-0 του Μπενζεμά άφηνε τα πάντα ρευστά για τη ρεβάνς της Γερμανίας. Εκεί εμφανίστηκε μια Ρεάλ από άλλο... πλανήτη και έκανε φύλλο και φτερό τη βαυαρική μηχανή του Πεπ Γκουαρντιόλα. Η τετράδα Ρονάλντο, Μπέιλ, Μπενζεμά και Ντι Μαρία απλά δεν είχε αντίπαλο, ενώ έβαλαν το... λιθαράκι τους, οι Μόντριτς και Ράμος.

Ο Κριστιάνο σκόραρε δις, όπως και ο Ράμος για το εμφατικό 0-4! Το δεύτερο γκολ του Πορτογάλου σταρ μνημονεύεται ακόμη, καθώς πέρασε τη μπάλα συρτά κάτω από το τείχος των αντιπάλων του, σε απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Η ομάδα της Μαδρίτης πανηγύρισε το «La Decima», απέναντι στη συμπολίτισσα Ατλέτικο, με 4-1 στην παράταση.

18/04/2017: Το «σόου» του CR7 και τα παράπονα των Γερμανών

Τρία χρόνια αργότερα, οι δύο τεράστιοι σύλλογοι έλυσαν τις... διαφορές τους στους «8» της διοργάνωσης. Σε δύο αναμετρήσεις-ορόσημα για το άθλημα παρέδωσαν μαθήματα ποδοσφαίρου, με τους Μαδριλένους να πανηγυρίζουν στο τέλος.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σημάδεψε τους δύο αγώνες και πήρε από το... χεράκι την ομάδα του. Σκόραρε πέντε γκολ, εκ των οποίων χατ-τρικ στον επαναληπτικό της Μαδρίτης και στην πορεία αναδείχθηκε και πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 12 γκολ, σε μια χρονιά που ο ίδιος πήρε τη «Χρυσή Μπάλα» και η ομάδα του το 12ο Champions League της ιστορίας της, ως τότε.

Στον πρώτο αγώνα στη Γερμανία, ο Αρτούρο Βιδάλ έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους, όμως οι φιλοξενούμενοι το γύρισαν με δύο γκολ του Ίβηρα άσου, από ασίστ των Καρβαχάλ και Ασένσιο.

Στην Ισπανία, έγινε ένα ματς-ροντέο με έξι γκολ, παράταση και πολλά παράπονα για τη διαιτησία από πλευράς Μπάγερν. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του Αντσελότι παγώνοντας το Μπερναμπέου. Ο Ρονάλντο ισοφάρισε στο 76ο λεπτό, όμως προτού κοπάσουν οι πανηγυρισμοί, στο 78ο λεπτό, οι Βαυαροί πήραν ξανά... κεφάλι στο σκορ, με το αυτογκολ του Ράμος.

Το ματς οδηγήθηκε στην ημίωρη παράταση, που φάνηκε σαν να κράτησε αιώνα! Τα δύο γκολ του σταρ από τη Μαδέρα και το... κερασάκι στην τούρτα από τον Ασένσιο έδωσαν στους γηπεδούχους την πρόκριση στα ημιτελικά.

Τα αγωνιστικά δρώμενα όμως πέρασαν σε δεύτερη μοίρα... Οι παίκτες και οι άνθρωποι της γερμανικής ομάδας διαμαρτυρήθηκαν έντονα για το 3-2 της Ρεάλ, καθώς θεώρησαν πως ήταν ξεκάθαρο οφσάιντ. Οι αψιμαχίες μεταξύ των παικτών έντονες, με μπροστάρηδες τους Κασεμίρο, Χούμελς, Ριμπερί και Βιδάλ, με τον τελευταίο να αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

08/05/2024: Μοιραίος ο Νόιερ, ήρωας ο Χοσελού

Το 2024, το ποδοσφαιρικό... κάρμα όρισε οι δύο ομάδες να παλέψουν άλλη μια φορά στους ημιτελικούς της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Με διακύβευμα τον τελικό του Παρισιού, Ρεάλ και Μπάγερν ήθελαν να προκριθούν, ώστε να σηκώσουν το 15ο και το 7ο, αντίστοιχα.

Ο πρώτος αγώνας έγινε στην «Allianz Arena». Σε ένα άκρως επιθετικό ματς, οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς για το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Εκεί, το ματς ήταν 0-0 μέχρι το 67ο λεπτό, σκορ που οδηγούσε στην παράταση. Και μέσα σε 22΄ λεπτά ήρθαν τα πάνω κάτω... Ο κεραυνός του Αλφόνσο Ντέιβις με το δεξί έξω από την περιοχή έκανε το 0-1 στο 68', προκαλώντας νεκρική... σιγή στις εξέδρες.

Ο αγώνας ήταν στο 87ο λεπτό και όλα έδειχναν πως η Μπάγερν θα πάρει μια τεράστια πρόκριση για την «Πόλη του Φωτός». Στο 88', ο Βινίσιους Ζούνιορ σούταρε, ο Μάνουελ Νόιερ δεν μπλόκαρε σταθερά και ο Χοσελού που καραδοκούσε, έκανε το 1-1. Σαν να μην έφτανε αυτό, η Μπάγερν που ήταν σαστισμένη από το λάθος του πιο έμπειρου παίκτη της, δέχθηκε και δεύτερο γκολ στο 90+1 πάλι με τον Χοσελού, μετά από ασίστ του Ρούντιγκερ.

Οι Βαυαροί έπραξαν την ιδανική... αυτοχειρία, η Ρεάλ πέρασε και σήκωσε το 15ο Champions League της ιστορίας της απέναντι στον «άσπονδο εχθρό» της Μπάγερν, τη Μπορούσια Ντόρτμουντ.