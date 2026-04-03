Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε δις στο 5-2 της Αλ Νασρ επί της Αλ Ναϊμά και έφτασε τα 967 γκολ στην καριέρα του.

Ολοένα και πιο κοντά στα 1.000 γκολ στην τεράστια καριέρα του βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο! Ο Πορτογάλος σταρ επέστρεψε στη δράση και με δύο τέρματα συνέβαλε τα μέγιστα στο να επικρατήσει 5-2 της Αλ Ναϊμά η Αλ Νασρ, με τον CR7 να φτάνει έτσι τα 967 τέρματα.

Ο 41χρονος θρύλος βρήκε αρχικά δίχτυα με εξαιρετική εκτέλεση πέναλτι, κάνοντας το 3-2 στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης, ενώ στο 74' σκόραρε με ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή και καθάρισε το ματς για την ομάδα του - με τον Σαντιό Μανέ να σημειώνει και αυτός δύο γκολ.

Με τη νίκη αυτή, η Αλ Νασρ εδραιώθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας της Saudi Pro League και ξέφυγε στο +6 από την Αλ Χιλάλ με ματς παραπάνω, επτά αγωνιστικές πριν το φινάλε της σεζόν. Τη φετινή σεζόν, ο Ρονάλντο έχει 24 τέρματα σε 27 συμμετοχές, ενώ συνολικά μετρά 117 από τότε που έγινε κάτοικος Σαουδικής Αραβίας.