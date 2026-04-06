Με έναν ευρηματικό τίτλο, η Marca... τρομοκρατεί τη Ρεάλ Μαδρίτης, παρουσιάζοντας την Μπάγερν Μονάχου με τους 300 του Λεωνίδα.

Ρεάλ Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου ανοίγουν την αυλαία της προημιτελικής φάσης του φετινού Champions League το βράδυ της Τρίτης (7/4, 22:00), σε μια τιτανομαχία που αναμένει με κομμένη την ανάσα όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης.

Μπορεί οι Μερένγκχες να προέρχονται από την ήττα σοκ με 2-1 στην έδρα της Μαγιόρκα, βλέποντας την Μπαρτσελόνα να ξεφεύγει 7 πόντους στη μάχη τίτλου της La Liga, ωστόσο όλοι ξέρουμε πως στο Champions League είναι... αλλιώς.

Βέβαια, η Marca με άρθρο της σαν να θέλησε να... τρομοκρατήσει το σύνολο του Άλβαρο Αρμπελόα. Το διεθνούς φήμης ΜΜΕ ανήρτησε άρθρο με... ελληνική προέλευση, με τίτλο «Οι 300 του Κομπανί απειλούν τον Αρμπελόα», σε μια παρομοίωση με τους 300 του Λεωνίδα από την ιστορική μάχη των Θερμοπυλών.

Ο τίτλος εξηγείται εντός του άρθρου, καθώς οι Ισπανοί αναφέρονται στα 300 γκολ που έχει πετύχει ο βαυαρικός σύλλογος σε μόλις 99 αγώνες υπό τις οδηγίες του Βέλγου πρώην αμυντικού, αριθμό που αναλογεί σε κάτι παραπάνω από 3 γκολ ανά ματς.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Αρμπελόα θα πρέπει να αντιμετωπίσουν μια μηχανή σκοραρίσματος στα προημιτελικά του Champions League, μια ομάδα που μάχεται μέχρι θανάτου. Όπως οι 300 Σπαρτιάτες στη Μάχη των Θερμοπυλών», γράφει σε σημείο του το κείμενο, ενώ ειδική αναφορά υπάρχει φυσικά και στον Χάρι Κέιν, που επί Κομπανί έχει σκοράρει 89 φορές, ήτοι σχεδόν το 30% των τερμάτων της Μπάγερν. Βέβαια, ο Άγγλος στράικερ είναι αμφίβολος για το πρώτο παιχνίδι στο «Μπερναμπέου».