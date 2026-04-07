Το Champions League επιστρέφει απόψε (7/4) με δυο παιχνίδια για τα προημιτελικά και το Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου να ξεχωρίζει.

Μεγάλη Τρίτη σήμερα (7/4) και το αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει δυο σπουδαίες μάχες για το Champions League που επιστρέφει για να μας καθηλώσει με τα προημιτελικά.

Η πρώτη πράξη της οκτάδας ξεκινάει από τη Μαδρίτη, εκεί όπου η Ρεάλ περιμένει την Μπάγερν Μονάχου, στην τιτανομαχία των δυο με φόντο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς και φυσικά των ημιτελικών του θεσμού. Σέντρα στις 22:00 και απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 2.

Την ίδια ώρα (22:00, Cosmote Sport 3), η Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Βαγιαννίδη - Ιωαννίδη φιλοξενεί την Άρσεναλ και γνωρίζει πως έχει πολύ δύσκολο έργο κόντρα στην πρωτοπόρο της Premier League, ελπίζει όμως σε κάτι καλό στο «Ζοσέ Αλβαλάδε».

