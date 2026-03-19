Την επομένη του σοκαριστικού του τραυματισμού στο δάχτυλο, ο Νόα Λανγκ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση που ήταν επιτυχής.

Ο Νόα Λανγκ αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο του Άνφιλντ έχοντας τραυματιστεί πολύ άσχημα στο δάχτυλο, με τον μεσοεπιθετικό της Γαλατάσαραϊ να υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση την Πέμπτη (19/1) και να ενημερώνει για τα νεότερα.

Ο Ολλανδός εξτρέμ δημοσίευσε φωτογραφία με τις νοσηλεύτριες μετά το χειρουργείο, με τη γλαφυρή λεζάντα να αναφέρει «μ@@@ες γίνονται». Σε στόρι, ο Λανγκ έγραψε πως «η επέμβαση πήγε καλά, σας ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα».

Ο 27χρονος παίκτης της Γαλατά χτύπησε στη διαφημιστική πινακίδα έξω από τον αγωνιστικό χώρο του Άνφιλντ μετά από διεκδίκηση της μπάλας, αποχωρώντας με φορείο εν μέσω φριχτών πόνων, όμως όλα πήγαν καλά στη συνέχεια, με τον Ολλανδό διεθνή να αναρρώνει.