Σοκάρουν οι εικόνες με τον τραυματισμό του Νόα Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, ο οποίος έκοψε το δάχτυλό του όταν έπεσε με φόρα πάνω σε διαφημιστικές πινακίδες του «Άνφιλντ»!

Φρικιαστικός τραυματισμός για τον Νόα Λανγκ! Ο επιθετικός της Γαλατάσαραϊ τραυματίστηκε σοβαρά στο δάχτυλο στο 82΄της αναμέτρησης απέναντι στη Λίβερπουλ για τη φάση των «16» του Champions League, όταν έπεσε πάνω στις διαφημιστικές πινακίδες του «Άνφιλντ».

Αφού συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί ο Ολλανδός σωριάστηκε στο έδαφος, με το ιατρικό επιτελείο της τουρκικής ομάδας να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Μια βαθιά σιγή απλώθηκε γρήγορα πάνω από το «Άνφιλντ» σκεπάζοντας την ευφορία που είχε ξεσπάσει από το σκορ πρόκρισης, με τον Λανγκ τελικά να αποχωρεί με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο.

Στην Τουρκία οι πρώτες πληροφορίες δεν είναι απόλυτα ακριβείς για το μέγεθος του προβλήματος, καθώς μερικοί κάνουν λόγο για βαθύ κόψιμο στο δάχτυλο, ενώ άλλοι πάνε το θέμα ένα βήμα παραπέρα και μιλούν για μερικό ακρωτηριασμό! Αυτό που προκύπτει ως βέβαιο πάντως είναι πως θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

Σε σχετικές δηλώσεις που παραχώρησε μετά το παιχνίδι ο Φρίμπονγκ παραδέχθηκε πως του μεταφέρθηκε ότι λείπει το μισό δάχτυλο του Λανγκ, ο οποίος βρίσκεται σε μεγάλο πόνο. «Μόλις πήγα και τον είδα. Κάποιοι λένε ότι του λείπει περίπου μισό δάχτυλο, κάτι τέτοιο. Πονάει… πονάει…» τόνισε ο Ολλανδός ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ.