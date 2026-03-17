Μάντσεστερ Σίτι - Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: Ο Βινίσιους της έκλεισε το σπίτι
Όπως πέρυσι και πρόπερσι, έτσι και φέτος, η Ρεάλ Μαδρίτης απέκλεισε τη Μάντσεστερ Σίτι από το Champions League. Με τον Βινίσιους να σκοράρει δύο φορές, η Βασίλισσα επικράτησε 2-1 στο Etihad, με τη Βασίλισσα να προκρίνεται με συνολικό σκορ 5-1 στους «8», όπου περιμένει την Μπάγερν Μονάχου - εκτός και αν η Αταλάντα ανατρέψει την εντός έδρας ήττα με 6-1!
Με τη Σίτι να αναγκάζεται να ανοιχτεί ψάχνοντας το γκολ που θα της έδινε ελπίδα, ο ρυθμός ήταν εξαιρετικός από τα πρώτα λεπτά, με τις δύο ομάδες να χάνουν καλές ευκαιρίες. Εντέλει, οι ισορροπίες διαταράχθηκαν στο 20', όταν ο Μπερνάρντο Σίλβα αποβλήθηκε επειδή αποσόβησε γκολ με τον αγκώνα, με τον Βινίσιους να ευστοχεί στο πέναλτι και να βάζει... ταφόπλακα στα όνειρα των γηπεδούχων. Οι παίκτες του Πεπ Γκουαρδιόλα ωστόσο δεν το έβαλαν κάτω και ισοφάρισαν πριν το ημίχρονο, με κοντινή προσπάθεια του Χάαλαντ στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης.
Μετά την ανάπαυλα, οι γηπεδούχοι επέμειναν ψάχνοντας την ανατροπή αλλά δυσκολεύονταν να βρουν δεύτερο τέρμα, με τον Ντοκού να έχει ακυρωθέν γκολ στο 63'. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με τα τέρματα που σημείωσαν στη συνέχεια τόσο ο Αίτ-Νουρί, όσο και οι Βαλβέρδε και Βινίσιους (!) με τον Βραζιλιάνο εντέλει να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις με κοντινή προσπάθεια.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.