Με τον Βινίσιους να σκοράρει δις, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 2-1 της Μάντσεστερ Σίτι εκτός έδρας και πέρασε με συνολικό σκορ 5-1 στα προημιτελικά του Champions League.

Όπως πέρυσι και πρόπερσι, έτσι και φέτος, η Ρεάλ Μαδρίτης απέκλεισε τη Μάντσεστερ Σίτι από το Champions League. Με τον Βινίσιους να σκοράρει δύο φορές, η Βασίλισσα επικράτησε 2-1 στο Etihad, με τη Βασίλισσα να προκρίνεται με συνολικό σκορ 5-1 στους «8», όπου περιμένει την Μπάγερν Μονάχου - εκτός και αν η Αταλάντα ανατρέψει την εντός έδρας ήττα με 6-1!

Με τη Σίτι να αναγκάζεται να ανοιχτεί ψάχνοντας το γκολ που θα της έδινε ελπίδα, ο ρυθμός ήταν εξαιρετικός από τα πρώτα λεπτά, με τις δύο ομάδες να χάνουν καλές ευκαιρίες. Εντέλει, οι ισορροπίες διαταράχθηκαν στο 20', όταν ο Μπερνάρντο Σίλβα αποβλήθηκε επειδή αποσόβησε γκολ με τον αγκώνα, με τον Βινίσιους να ευστοχεί στο πέναλτι και να βάζει... ταφόπλακα στα όνειρα των γηπεδούχων. Οι παίκτες του Πεπ Γκουαρδιόλα ωστόσο δεν το έβαλαν κάτω και ισοφάρισαν πριν το ημίχρονο, με κοντινή προσπάθεια του Χάαλαντ στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης.

Μετά την ανάπαυλα, οι γηπεδούχοι επέμειναν ψάχνοντας την ανατροπή αλλά δυσκολεύονταν να βρουν δεύτερο τέρμα, με τον Ντοκού να έχει ακυρωθέν γκολ στο 63'. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με τα τέρματα που σημείωσαν στη συνέχεια τόσο ο Αίτ-Νουρί, όσο και οι Βαλβέρδε και Βινίσιους (!) με τον Βραζιλιάνο εντέλει να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις με κοντινή προσπάθεια.