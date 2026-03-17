Βινίσιους: Η εξήγηση για τον πανηγυρισμό προς τους οπαδούς της Σίτι
Για μία ακόμη φορά, ο Βινίσιους έκανε τη ζημιά στη Μάντσεστερ Σίτι, κερδίζοντας το πέναλτι και την αποβολή του Μπερνάρντο Σίλβα και ανοίγοντας στη συνέχεια το σκορ στο Etihad ευστοχώντας από τη λευκή βούλα. Αφότου σκόραρε, οπ Βραζιλιάνος ακούμπησε στο σημαιάκι του κόρνερ και έκανε χαρακτηριστική κίνηση προς τους οπαδούς σαν να τους λέει «μιλήστε». Αμέσως μετά δε, τους προέτρεψε να... κλάψουν.
Πίσω από τον ειρωνικό πανηγυρισμό του Βίνι, βρίσκεται ένα πανό που είχαν σηκώσει στο περσινό ματς των δύο ομάδων οι φίλοι των Cityzens και όπου απεικονιζόταν ο Ρόδρι με τη Χρυσή Μπάλα και τα λόγια «σταμάτα να κλαις». Ήταν μία μπηχτή για τις διαμαρτυρίες του Βραζιλιάνους για την απονομή του βραβείου στον παίκτη της Σίτι αντί για τον ίδιο λίγους μήνες πριν, με τον επιθετικό της Βασίλισσας να μην ξεχνά...
