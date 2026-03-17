Δίχως να αντιμετωπίσει κανένα απολύτως πρόβλημα, η Παρί Σεν Ζερμέν καθάρισε με 3-0 την Τσέλσι εκτός έδρας και πέρασε πανηγυρικά στους «8» του Champions League.

Σε περίπατο εξελίχτηκαν οι συναντήσεις με την Τσέλσι για την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία επικράτησε 3-0 των Λονδρέζων εκτός έδρας και με συνολικό σκορ... 8-2 προκρίθηκε στα προημιτελικά του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει Γαλατάσαραϊ ή Λίβερπουλ.

Οι όποιες ελπίδες είχαν οι Λονδρέζοι για την ανατροπή μετά το 5-2 του Παρισιού, εξανεμίστηκαν πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο! Στο έκτο μόλις λεπτό, ο Κβαρατσχέλια άνοιξε το σκορ, τελειώνοντας ιδανικά τη φάση μετά το γέμισμα του Σαφόνοφ και το λάθος του Σαρ, ενώ στο 14', ήρθε και το 2-0 για τους Παριζιάνους, με τον Μπαρκολά να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του με εξαιρετικό σουτ από το ύψος της περιοχής. Με το ματς να έχει κριθεί ουσιαστικά από το 15λεπτο, οι οπαδοί των Λονδρέζων αποδοκίμασαν έντονα στο ημίχρονο, όντες δυσαρεστημένοι από όσα έβλεπαν...

Επιστροφή δεν υπήρχε στο ματς για τους Μπλε, με την Παρί να είναι άνετη και αν φτάνει και σε τρίτο γκολ με εξαιρετικό σουτ του Μαγιουλού στο 62' - μια εξέλιξη που έφερε την... άρον άρον αποχώρηση πολλών φίλων των γηπεδούχων από το γήπεδο! Το 3-0 ήταν το τελικό αποτέλεσμα, με την ομάδα του Λουίς Ενρίκε να περνά με άνεση στην οκτάδα και τους ηττημένους να επικεντρώνονται πλέον στα εγχώρια...