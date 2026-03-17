Οπαδοί της Τσέλσι αποχώρησαν από το Στάμφορντ Μπριτζ μετά το 3-0 της Παρί Σεν Ζερμέν στο 62'.

Η Τσέλσι δεν μπόρεσε να κοντράρει την Παρί Σεν Ζερμέν, με τον Μαγιουλού να κάνει το 3-0 στο 62ο λεπτό και να φτάνει το συνολικό σκορ στο 8-2 για τους πρωταθλητές Ευρώπης... Μια εξέλιξη που ώθησε οπαδούς της αγγλικής ομάδας να αποχωρήσουν πρόωρα από το Στάμφορντ Μπριτζ, ενώ αυτοί που επέλεξαν να παραμείνουν αποδοκίμασαν έντονα τους ποδοσφαιριστές του Λίαμ Ροσένιορ για την άποδοσή τους. Οι δε οπαδοί της γαλλικής ομάδας βρήκαν την ευκαιρία για πικάρισμα, καθώς χαιρετούσαν ειρωνικά τους φιλάθλους των Μπλε, που έπαιρναν τον δρόμο της εξόδου...