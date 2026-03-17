Τσέλσι - Παρί Σεν Ζερμέν: Αποχώρησαν οπαδοί στο 62', μετά το 0-3
Η Τσέλσι δεν μπόρεσε να κοντράρει την Παρί Σεν Ζερμέν, με τον Μαγιουλού να κάνει το 3-0 στο 62ο λεπτό και να φτάνει το συνολικό σκορ στο 8-2 για τους πρωταθλητές Ευρώπης... Μια εξέλιξη που ώθησε οπαδούς της αγγλικής ομάδας να αποχωρήσουν πρόωρα από το Στάμφορντ Μπριτζ, ενώ αυτοί που επέλεξαν να παραμείνουν αποδοκίμασαν έντονα τους ποδοσφαιριστές του Λίαμ Ροσένιορ για την άποδοσή τους. Οι δε οπαδοί της γαλλικής ομάδας βρήκαν την ευκαιρία για πικάρισμα, καθώς χαιρετούσαν ειρωνικά τους φιλάθλους των Μπλε, που έπαιρναν τον δρόμο της εξόδου...
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.