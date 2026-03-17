Φλικ: «Η Μπαρτσελόνα ίσως να είναι ο τελευταίος σταθμός της καριέρας μου»

Ο Χάνσι Φλικ σε πρόσφατες δηλώσεις του εξέφρασε την επίθυμία του να πάρει... «σύνταξη» από τη Μπαρτσελόνα.

Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από τη ρεβάνς με τη Νιούκαστλ για τη φάση των «16» του Champions League, αρνήθηκε να απαντήσει στα σενάρια περί επέκτασης του συμβολαίου του με τους Καταλανούς, καθώς όπως τόνισε προέχει αρχικά το ματς με τις «καρακάξες». Ο Γερμανός προπονητής έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, αλλά ο πρόσφατα εκλεγμένος πρόεδρος των «Μπλαουγκράνα», Τζοάν Λαπόρτα, έχει υποσχεθεί ότι θα υπογράψει την πολύ αναμενόμενη επέκταση.

Αναλυτικότερα, πρωί της Τρίτης (17/03), ο ισχυρός άνδρας της Μπάρτσα διαβεβαίωσε ότι αναμένει από τον Φλικ να επεκτείνει το συμβόλαιό του μέχρι το 2028 άμεσα και μάλιστα διεξήγαγε την προεκλογική του εκστρατεία, υποστηρίζοντας ότι η εκλογή του ήταν ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι ο 61χρόνος προπονητής θα παραμείνει στον σύλλογο.

«Δεν νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Έχουμε έναν πολύ σημαντικό αγώνα. Όλοι ξέρουν ότι είμαι πολύ χαρούμενος εδώ, αλλά πρέπει να μιλήσω με την οικογένειά μου. Θα υπάρξει χρόνος να μιλήσουμε, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή τώρα».

Βέβαια ο Φλικ, υποστήριξε πως αγάπαει να εργάζεται για τον ισπανικό σύλλογο σε τέτοιο βαθμό, που επιθυμεί να πάρει «σύνταξη» από εκεί, λέγοντας χαρακτηριστικά πως θα επιθυμούσε η Μπαρτσελόνα να είναι ο τελευταίος σταθμός στη προπονητική του καριέρα.

«Είναι σαφές ότι μου αρέσει να εργάζομαι εδώ. Το πιο σημαντικό πράγμα, αυτό που νιώθω, είναι ότι έχω μια υπέροχη οικογένεια εδώ. Έχω την υποστήριξη της Μπαρτσελόνα, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Είμαι εδώ για να τη βοηθήσω να φτάσω στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά υπάρχει ακόμα χρόνος. Δεν σκέφτομαι να ενταχθώ σε κάποια άλλη ομάδα... ή κάτι τέτοιο. Η Μπαρτσελόνα μπορεί να είναι η τελευταία μου ομάδα και η τελευταία δουλειά στην καριέρα μου, είμαι πολύ αφοσιωμένος στην Μπάρτσα».