Με Μπαπέ και Μπέλινγκχαμ η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης για τη ρεβάνς στο «Etihad»
Η Ρεάλ Μαδρίτης λίγα 24ώρα μετά την επιβλητική νίκη με 4-1 επί της Έλτσε για τη La Liga, ταξιδεύει αύριο στην Αγγλία για να αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Σίτι, στο πλαίσιο του επαναληπτικού αγώνα για τη φάση των «16» του Champions League.
Η βασίλισσα είχε επικρατήσει με 3-0 των «Πολιτών» στο «Μπερναμπέου» τη περασμένη Τετάρτη (11/03) και τώρα πάει στο Μάντσεστερ για να σφραγίσει και επίσημα το εισιτήριο για τα προημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Το πρωί της Δευτέρας (16/03), ο Άλβαρο Αρμπελόα ανακοίνωσε την αποστολή για το ταξίδι στην Αγγλία και οι μεγάλες αλλαγές ήταν πως οι Κιλιάν Μπαπέ και Τζουντ Μπέλινγκχαμ συμπεριλήφθηκαν κανονικά σε αυτήν.
Θυμίζουμε πως ο Γάλλος επιθετικός έχει χάσει τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές εβδομάδες, λόγω ενός προβλήματος στο γόνατο, το οποίο φαίνεται να έχει υποχωρήσει τις τελευταίες ημέρες, ενώ ο Άγγλος μέσος είχε τεθεί εκτός από τις αρχές Φεβρουαρίου, λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο.
Υπάρχουν δύο ακόμη καλά νέα για τους «μερένχες», καθώς ο Άλβαρο Καρέρας επέστρεψε από τον τραυματισμό του και συμπεριλήφθηκε στην 26μελή αποστολή για τον αγώνα στο «Etihad».
Ο αριστερός μπακ αναμένεται να επιστρέψει στην ενδεκάδα στη θέση του Φραν Γκαρσία, δεδομένου και ότι ο Φερλάν Μεντί θα απουσιάσει μέχρι το τέλος της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, ενώ και ο Νταβίντ Αλάμπα επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες απουσίας.
📋✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 16, 2026
