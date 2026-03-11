Η Μπόντο/Γκλιμτ έκανε... πλάκα και στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, την οποία νίκησε 3-0 στη Νορβηγία, με αποτέλεσμα να είναι κοντά σε μία ακόμη τεράστια πρόκριση!

Εδώ... πάτησε κάτω την περσινή φιναλίστ, Ίντερ, με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας θα μάσαγε; η απίθανη Μπόντο/Γκλιμτ «έπνιξε» έναν ακόμα αντίπαλο στον Βορρά, καθώς διέλυσε με 3-0 τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας του Γιώργου Βαγιαννίδη και ονειρεύεται με το δίκιο της την οκτάδα του Champions League!

Η ισορροπία διαταράχθηκε λίγο μετά το μισάωρο, καθώς ο Έλληνας μπακ υπέπεσε σε πέναλτι με μαρκάρισμα στον Φετ, με τον ίδιο παίκτη να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να ευστοχεί για το 1-0 στο 32ο λεπτό. Οι Νορβηγοί έφτασαν και σε δεύτερο τέρμα πριν το ημίχρονο, όταν ο Μπλόμπεργκ έγινε κάτοχος της μπάλας μέσα στην περιοχή και τελείωσε ιδανικά τη φάση στο 45+1', βάζοντας ακόμη πιο δύσκολα στους Πορτογάλους!

Έχοντας πάρει ισχυρό προβάδισμα νίκης από νωρίς, η Μπόντο/Γκλιμτ ήταν πιο μαζεμένη στο δεύτερο μέρος αλλά αυτό δεν την πτόησε από το να φτάσει και σε τρίτο γκολ, χάρη σε κοντινή προβολή του Χεγκ μετά από γύρισμα του Χάουγκε στο 71'! Το 3-0 ήταν το τελικό σκορ, με τους απίθανους Νορβηγούς να συνεχίζουν να ονειρεύονται πράγματα που δεν μπορούσαν ούτε να φανταστούν και τη Σπόρτινγκ να μπαίνει και αυτή στη λίστα με τις ομάδες που δεν βρήκαν αντίδοτο για το τρομερό σύνολο του Κγέτιλ Κνούτσεν! Άλλωστε, this is Bodo...