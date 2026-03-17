Σε μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές που έχουμε δει στο Champions League, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας διάλυσε με 5-0 την Μπόντο/Γκλιμτ στην παράταση και πέρασε στους «8».

Το όμορφο παραμύθι της Μπόντο/Γκλιμτ δεν είχε happy end... Οι Νορβηγοί έγιναν έρμαιο στις ορέξεις της αφιονισμένης Σπόρτινγκ Λισαβόνας, που τους διέλυσε με 5-0 στην παράταση και ανέτρεψε την ήττα του πρώτου ματς, παίρνοντας μία τεράστια πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League!

Αναμενόμενα, οι Πορτογάλοι μπήκαν δυνατά ψάχνοντας το γκολ που θα τους έβαζε στο κόλπο για την ανατροπή. Σουάρες και Γκονσάλες απείλησαν στα πρώτα λεπτά, με τους Νορβηγούς να έχουν τη δική τους στιγμή με άστοχο σουτ του Χεγκ στο 16'. Το σκορ θα άνοιγε, εντέλει, στο 34', όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τρινκάο, ο Ινάσιο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά!

Η Μπόντο λίγο έλειψε να φτάσει στην ισοφάριση οκτώ λεπτά αργότερα, με τον Μπιόρτουφτ να πιάνει την κεφαλιά μετά από κόρνερ αλλά να βλέπει την μπάλα να χτυπά στο οριζόντιο δοκάρι, να παίρνει ύψος και να χτυπά πάλι στο ίδιο δοκάρι πέφτοντας! Ο αγώνας συνεχίστηκε στο ίδιο μοτίβο και στο δεύτερο μέρος, με τον Κατάμο να σουτάρει άουτ από κοντά στο 48', ενώ στο 61' ήρθε και το δεύτερο τέρμα για τους Πορτογάλους, με τον Γκονσάλβες να καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα με δυνατό σουτ μετά το γύρισμα του πρώτου.

Το ματς είχε πάρει πια φωτιά, με τα Λιοντάρια να επιτίθενται κατά κύματα και τον Χάικιν να σταματά το μακρινό σουτ του Ντεμπάστ στο 71'. Επτά λεπτά αργότερα εντούτοις δεν είχε απάντηση στο πέναλτι του Σουάρες, που εκμεταλλεύτηκε το χέρι του Μπιόρκαν και ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα από τη λευκή βούλα! Η πίεση έδειχνε να έχει λυγίσει τους Σκανδιναβούς, με τον τερματοφύλακα της Μπόντο να σταματά εκ νέου τους Σουάρες και Τρινκάο και το σουτ του Σάντος στο 84' να σταματά στο δοκάρι. Κάπως έτσι, η αναμέτρηση οδηγήθηκε στην παράταση...

Το έξτρα ημίωρο ξεκίνησε με τους Πορτογάλους να βρίσκουν το γκολ της ανατροπής πολύ γρήγορα, καθώς ο Αραούχο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με σουτ μέσα από την περιοχή και... τέζαρε τους φιλοξενούμενους στο 92'! Στις καθυστερήσεις δε, ήρθε και το κερασάκι στην τούρτα, με τον Νελ, με την τρομερή πορεία των Νορβηγών να σταματά στη Λισαβόνα και τη Σπόρτινγκ να περιμένει τώρα Άρσεναλ ή Λεβερκούζεν...