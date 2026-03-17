Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας απέκλεισε την Μπόντο/Γκλιμτ και έγινε η πέμπτη ομάδα που ανατρέπει ήττα με 3+ γκολ στο Champions League.

Κυρίαρχη από το πρώτο έως το τελευταίο δευτερόλεπτο, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έκανε μια τεράστια ανατροπή ενάντια στην Μπόντο/Γκλιμτ και με το 5-0 στην παράταση... έσβησε την ήττα με 3-0 στο πρώτο ματς, περνώντας στους «8» του Champions League.

Κάπως έτσι, τα Λιοντάρια μπήκαν σε ένα κλειστό κλαμπ το οποίο περιλαμβάνει τις ομάδες που έχουν ανατρέψει ήττες με 3+ γκολ στα νοκ άουτ του θεσμού και έγιναν μόλις η πέμπτη που καταφέρνει κάτι αντίστοιχο.

Η μεγαλύτερη ανατροπή είναι φυσικά η Remontada της Μπαρτσελόνα τη σεζόν 2016/17, όταν είχε διαλύσει με 6-1 την Παρί Σεν Ζερμέν μετά την ήττα (4-0) στον πρώτο αγώνα για τους «16». Αυτή είναι και η μοναδική πρόκριση με ανατροπή ήττας με τέσσερα γκολ διαφορά.

Από την άλλη, οι Καταλανοί έχουν αποκλειστεί δις σε περιπτώσεις που είχαν νικήσει με τρία τέρματα! Τη σεζόν 2017/18, είχαν επικρατήσει 4-1 της Ρόμα αλλά στη συνέχεια είχαν χάσει 3-0 με γκολ του Κώστα Μανωλά. Έναν χρόνο αργότερα, το υπέρ τους 3-0 στο Καμπ Νου ενάντια στη Λίβερπουλ είχε ακολουθήσει ο διασυρμός με 4-0 στο Άνφιλντ, με την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ να κατακτά στη συνέχεια το τρόπαιο.

Τέλος, η ιστορική ανατροπή της μεγάλης Λα Κορούνια των 00's, η οποία είχε διαλύσει με 4-0 τη Μίλαν μετά την ήττα με 4-1 επί ιταλικού εδάφους, τη σεζόν 2003/04!