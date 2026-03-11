Ένα πέναλτι του Χάβερτς στα τελευταία λεπτά επέτρεψε στην Άρσεναλ να φύγει με το 1-1 από το Λεβερκούζεν.

Η Άρσεναλ έφτασε κοντά στην πρώτη της ήττα μετά από έντεκα αγώνες, ωστόσο ο Κάι Χάβερτς σκόραρε ενάντια στην πρώην ομάδα του και επέτρεψε στους Κανονιέρηδες να φύγουν με το 1-1 από το Λεβερκούζεν και να διατηρήσουν τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League.

Λιγοστές οι αξιόλογες καλές φάσεις στο πρώτο μέρος, με τη σημαντικότερη να καταγράφεται στο 19ο λεπτό, όταν ο Μαρτινέλι είδε το σουτ του να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι. Από εκεί και πέρα δεν σημειώθηκε κάτι ιδιαίτερο, με το 0-0 να μένει μέχρι την ανάπαυλα.

Το σκορ άνοιξε εντέλει με το... καλησπέρα στο δεύτερο μέρος, με την Άρσεναλ να την πατά με τον δικό της τρόπο! Ο Γκριμάλδο εκτέλεσε εξαιρετικά το κόρνερ από τα δεξιά και ο Άντριχ βρέθηκε εκεί που έπρεπε, για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά και να κάνει το 1-0 στο 46'.

Η εξέλιξη αυτή αιφνιδίασε τους Κανονιέρηδες, που για ώρα δεν μπορούσαν να διασπάσουν την άμυνα της Μπάγερ, με τα πάντα να αλλάζουν στο 89', όταν ο Χαβερτς αξιοποίησε το πέναλτι που κέρδισε ο Μαντουέκε και λύτρωσε τους Λονδρέζους, αποφεύγοντας να πανηγυρίσει ενάντια στην ομάδα που τον ανέδειξε.