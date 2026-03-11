Η Λεβερκούζεν βρήκε γκολ από κόρνερ ενάντια στην Άρσεναλ, με τον Κάσπερ Χιούλμαντ να μιλάει άμεσα με τον Νίκολας Χοβέρ.

Το... δικό της φάρμακο γεύτηκε ενάντια στη Λεβερκούζεν η Άρσεναλ, καθώς στο 46ο λεπτό, ο Άντριχ άνοιξε το σκορ για τις Ασπιρίνες μετά από εξαιρετική εκτέλεση κόρνερ του Γκριμάλδο. Αμέσως μετά μάλιστα, ο προπονητής των Γερμανών, Κάσπερ Χιούλμαντ, έσπευσε να μιλήσει με τον προπονητή στημένων φάσεων των Κανονιέρηδων, Νίκολας Χοβέρ, ο οποίος είναι αυτός που βοήθησε τους Λονδρέζους να γίνουν... κίνδυνος θάνατος σε αυτόν τον τομέα!