Λεβερκούζεν - Άρσεναλ: Γκολ από κόρνερ, πήγε στον Χοβέρ ο Χιούλμαντ
Το... δικό της φάρμακο γεύτηκε ενάντια στη Λεβερκούζεν η Άρσεναλ, καθώς στο 46ο λεπτό, ο Άντριχ άνοιξε το σκορ για τις Ασπιρίνες μετά από εξαιρετική εκτέλεση κόρνερ του Γκριμάλδο. Αμέσως μετά μάλιστα, ο προπονητής των Γερμανών, Κάσπερ Χιούλμαντ, έσπευσε να μιλήσει με τον προπονητή στημένων φάσεων των Κανονιέρηδων, Νίκολας Χοβέρ, ο οποίος είναι αυτός που βοήθησε τους Λονδρέζους να γίνουν... κίνδυνος θάνατος σε αυτόν τον τομέα!
🇪🇺🇩🇪 Kasper Hjulmand, DT del Bayer Leverkusen, saludando a Nicolas Jover, entrenador de pelota quieta del Arsenal, tras hacerle un gol de tiro de esquina 😅pic.twitter.com/WpVIWY0yZe— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) March 11, 2026
