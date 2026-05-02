Η Λεβερκούζεν επικράτησε 4-1 της Λειψίας με χατ τρικ του Σικ και ανέβηκε τέταρτη στη βαθμολογία της Bundesliga.

Στο έπακρο εκμεταλλεύτηκε η Λεβερκούζεν την ισοπαλία ανάμεσα σε Χόφενχαϊμ και Στουτγκάρδη, καθώς διέλυσε με 4-1 εντός έδρας τη Λειψία με χατ τρικ του Πάτρικ Σικ και ανέβηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας της Bundesliga - ισόβαθμη με Χόφενχαϊμ και Σουηβούς αλλά... από πάνω λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων.

Οι Ασπιρίνες πήραν ισχυρό προβάδισμα νίκης από το πρώτο μέρος, με τον Σικ να ανοίγει το σκορ στο 25' και τον Τέλα να διπλασιάζει τα τέρματά τους στο 45'. Ο Τσέχος σκόραρε ξανά στο 76' για να καθαρίσει οριστικά, με τους Κόκκινους Ταύρους να πετυχαίνουν το γκολ της τιμής με τον Μπάουμγκαρτνερ τέσσερα λεπτά αργότερα αλλά τον Σικ να σημειώνει εντέλει το χατ τρικ στο 89', διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Παρά την ήττα, η Λειψία παρέμεινε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και στο +4 από Μπάγερ, Στουτγκάρδη και Χόφενχαϊμ. Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι η Γερμανία έχει ελπίδες για πέμπτο εισιτήριο για το Champions League, αν καταφέρει να προσπεράσει την Ισπανία στη φετινή βαθμολογία της UEFA.