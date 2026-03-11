Λεβερκούζεν: Η ιδέα για να γλιτώσει από τα κόρνερ της Άρσεναλ
Το πράγμα σοβαρεύει στο Champions League, με τη φάση των «16» να έχει ήδη ξεκινήσει και τη Λεβερκούζεν να υποδέχεται σε λίγες ώρες την Άρσεναλ στο πρώτο ματς ανάμεσα στις δύο ομάδες.
Με τους Κανονιέρηδες να συνηθίζουν να... τρομοκρατούν τις αντίπαλες άμυνες μέσω των εκτελέσεων κόρνερ, οι Ασπιρίνες προχώρησαν σε μία ευφάνταστη δημοσίευση σχετική με το πώς θα μπορούσε η ομάδα του Κάσπερ Χιούλμαντ να εξουδετερώσει το μεγάλο όπλο των Λονδρέζων.
«Απαγορεύονται τα κόρνερ» διαβάζει κανείς στην εικόνα που δημιούργησαν οι Γερμανοί, με την ανάλογη πινακίδα να έχει τοποθετηθεί, υποτίθεται, σε μία από τις τέσσερις γωνίες του αγωνιστικού χώρου της BayArena! «Άξιζε μια προσπάθεια» αναφέρει η σχετική λεζάντα, με τα likes να πέφτουν, αναμενόμενα, βροχή...
Worth a try 😅 pic.twitter.com/0YO7Qg8ERt— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) March 11, 2026
