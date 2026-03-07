Η Άρσεναλ επικράτησε 2-1 της Μάνσφιλντ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του κυπέλλου Αγγλίας. Πλέον, στρέφει το βλέμμα στο Champions League.

H Αρσεναλ χωρίς να φορτσάρει, αλλά και με... άγχος κατάφερε να επικρατησει 2-1 της Μάνσφιλντ εκτός έδρας και να προκριθεί στα προημιτελικά του κυπέλλου Αγγλίας. Οι Gunners με κατεβασμένη ταχύτητα πήραν αυτό που ήθελαν και πλέον στρέφουν το βλέμμα τους στην αναμέτρηση με τη Λεβερκούζεν για τους «16» του Champions League. Δυο αναγκαστικές αλλαγές για τους Λονδρέζους.

Εξαιρετικός ρυθμό στα 20 πρώτα λεπτά, με την Άρσεναλ να έχει τις ευκαιρίες, αλλά και την Μάνσφιλντ να βγαίνει από την περιοχή της και να προσπαθεί να απειλεί. Μετά το χαμένο τετ-α-τετ του Ντάουμαν, ακολούθησε και το δοκάρι του Μαντουάκε. Ωστόσο, στο 41ο λεπτό η ομάδα του Αρτέτα πήρε το προβάδισμα! Ο Μαντουέκε σκόραρε το 100ό γκολ της Άρσεναλ φέτος και έδωσε ανάσα στην ομάδα του. Η Μάνσφιλντ απάντησε και βρήκε γκολ ισοφάρισης στο 50ό λεπτό με τον Έβανς. Οι Gunners αγχώθηκαν, αλλά στο 66' ο Έζε με τρομερό σουτ έδωσε ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του Λονδίνου. Ο Σάκα είχε μεγάλη ευκαιρία για ένα τρίτο γκολ, όπως και ο Ζεσούς. Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τέλος, το συγκρότημα του Αρτέτα πήρε την πρόκριση και παρέμεινε ολοζώντανο σε όλους τους στόχους εντός κι εκτός συνόρων!