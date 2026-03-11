Ο Ζοσούα Κίμιχ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την εμφάνιση των συμπαικτών του, στη μεγάλη εκτός έδρας νίκη της Μπάγερν Μονάχου με 1-6 απέναντι στην Αταλάντα.

Η Μπάγερν Μονάχου ταξίδεψε χθες (10/03) στην Ιταλία για να αντιμετωπίσει την Αταλάντα για τον πρώτο αγώνα των «16» του Champions League, πετυχαίνοντας μία σπουδαία εκτός έδρας νίκη με σκορ 1-6, «σφραγίζοντας» από νωρίς το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Ζοσούα Κίμιχ επαίνεσε την απόδοση των συμπαικτών του, τονίζοντας την επιθετική κυριαρχία της ομάδας του, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο το σύνολο του Βίνσεντ Κομπανί έλεγξε το παιχνίδι από την αρχή μέχρι το τέλος.

«Δυστυχώς δεχτήκαμε αυτό το γκολ στο τέλος, αλλά κατά τα άλλα ήταν μια πολύ δυνατή εμφάνιση από εμάς. Δημιουργήσαμε πολλές επιθέσεις και είχαμε μεγάλη κυριαρχία σε όλο το παιχνίδι».

Οι Βαυαροί κατάφεραν να φτάσουν σε ένα προβάδισμα τριών γκολ ήδη από το πρώτο ημίχρονο, συνεχίζοντας την επιθετική τους εμφάνιση και μετά την ανάπαυλα, σκοράροντας τελικά έξι φορές εναντίον των «Μπεργκαμάσκι», με τον Γερμανό μέσο να επαινεί ιδιαίτερα την ατμόσφαιρα μέσα στο γήπεδο και την αντίδραση των οπαδών της Αταλάντα παρά τη βαριά ήττα της ομάδας τους.

«Ο τρόπος που κερδίσαμε ήταν πολύ εντυπωσιακός. Η ατμόσφαιρα εδώ ήταν υπέροχη. Οι οπαδοί συνέχιζαν να ζητωκραυγάζουν ακόμα και αφού δέχθηκαν έξι γκολ, αυτό είναι σπάνιο και πραγματικά εντυπωσιακό. Αλλά παρά την ατμόσφαιρα, καταφέραμε να επικεντρωθούμε στο δικό μας παιχνίδι και τα πήγαμε εξαιρετικά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μπάγερν ένιωθε ήδη σίγουρη για το αποτέλεσμα από το ημίχρονο, αλλά ήταν αποφασισμένη να διατηρήσει την έντασή της. «Στο ημίχρονο ξέραμε ήδη ότι βρισκόμασταν σε καλή θέση για να πάρουμε ένα δυνατό αποτέλεσμα, αλλά θέλαμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερο και το καταφέραμε».

Παρά την πειστική νίκη, ο Κίμιχ εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για τους τραυματισμούς που υπέστη η ομάδα κατά τη διάρκεια του αγώνα, λέγοντας πως: «Ελπίζουμε ότι οι τραυματισμοί δεν είναι πολύ σοβαροί. Οι τραυματισμοί της περασμένης σεζόν μας κόστισαν πολύ, ειδικά σε αυτή την διοργάνωση και αυτή τη σεζόν θέλουμε να τελειώσουμε δυνατά».

Ο 31χρόνος διεθνής αναφέρθηκε τέλος και στην κίτρινη κάρτα που έλαβε στο τέλος του αγώνα, η οποία θα του στερήσει το δικαίωμα συμμετοχής για την ρεβάνς, που θα είναι βέβαια τυπικού χαρακτήρα. «Ήταν περιττή. Έψαχνα για μια επιλογή πάσας και ήθελα να πάρω την μπάλα έξω. Η κίτρινη κάρτα είναι ενοχλητική».