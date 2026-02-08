Δεν είναι AI, ούτε Meme: Στο heatmap του Κίμιχ μετά από μία 10ετία στη Bundesliga δεν βρίσκεις... κενό

Με αφορμή τα 31α γενέθλια του Ζοσούα Κίμιχ, το Opta έβγαλε στη δημοσιότητα τα σημεία στον αγωνιστικό χώρο όπου έχει πάρει μπάλα τα τελευταία 10 χρόνια στη Bundesliga και το αποτέλεσμα είναι... εξωπραγματικό.

Ο Ζουσούα Κίμιχ είναι ένα από τους κορυφαίους χαφ στην Ευρώπη παρότι έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα ως δεξιός οπισθοφύλακας. Ένα κομπιούτερ και ένας ακούραστος ποδοσφαιριστής στα χέρια της Μπάγερν Μονάχου, ο οποίος έκλεισε τα 31 χρόνια ζωής και αγωνίζεται στη Bundesliga κάτι παραπάνω από δέκα χρόνια.

Με αφορμή αυτό, το Opta ανέβασε μία ανάρτηση με τα σημεία όπου ο Γερμανός χαφ έχει πάρει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Σαν ένα heatmap, το οποίο σε πρώτη εικόνα μοιάζει περισσότερο από AI ή από κάποιο meme που ανεβάζουν συνήθως στα social media για τέτοιου είδους παίκτες.

Και όμως. Η φωτογραφία είναι πέρα για πέρα αληθινή αφού σε αυτή τη δεκαετία που φοράει τη φανέλα της Μπάγερν, ο διεθνής ποδοσφαιριστής έχει λάβει την μπάλα περισσότερο από κάθε άλλο ποδοσφαιριστή τόσο στη Γερμανία όσο και στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ουσιαστικά μιλάμε από τον Σεπτέμβρη του 2015 μέχρι σήμερα, με τον συνολικό αριθμό να φτάνει 29.302.

1 - Joshua Kimmich turns 31 today – since his Bundesliga debut in September 2015, he has recorded more touches than any other player in Europe's big five leagues (29.302). Conductor. pic.twitter.com/pJW5dCvrAA February 8, 2026

Δεν είναι μόνο το απίστευτο νούμερο αλλά και οι χώροι όπου το έχει καταφέρει. Το γηπεδάκι του Opta είναι κατακόκκινο με κόκκινες βούλες που δείχνουν τα σημεία που το έχει κάνει και μόλις ελάχιστος χώρος παραμένει με άσπρο χρώμα.

Ο 106 φορές διεθνής ποδοσφαιριστής έχει πανηγυρίσει 9 πρωταθλήματα Γερμανίας και ένα Champions League μεταξύ άλλων ενώ με την Μπάγερν έχει αγωνιστεί 473 φορές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 46 γκολ και 126 ασίστ. Και να θυμίσουμε ότι κόστισε μόλις 8,5 εκατ. ευρώ για να αφήσει την Στουτγάρδη τον Ιούλιο του 2015.