Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι το βράδυ της Τετάρτης (11/3, 22:00), χωρίς 7 σημαντικούς ποδοσφαιριστές στη διάθεσή της.

Περισσότερο.... νοσοκομείο παρά ποδοσφαιρική ομάδα θυμίζει το τελευταίο διάστημα η Ρεάλ Μαδρίτης, με τους τραυματισμούς να διαδέχονται ο ένας τον άλλον.

Πλέον όμως η σεζόν πλησιάζει στο φινάλε της, οι τίτλοι κρίνονται τις επόμενες εβδομάδες και περιθώρια για αρνητικά αποτελέσματα δεν υπάρχουν. Αυτό το γνωρίζει καλύτερα από όλους ο Άλβαρο Αρμπελόα, που... περιμένει τη Μάντσεστερ Σίτι το βράδυ της Τετάρτης (11/3, 22:00) για το πρώτο ματς των «16» του Champions League.

Ωστόσο, οι απουσίες που έχει να διαχειριστεί ο τεχνικός των «Μερένγκχες» είναι πολλές και σημαντικές, με τον Κιλιάν Μπαπέ να είναι φυσικά η πιο «δυνατή». Ο Γάλλος στράικερ που ταλαιπωρείται από τον περασμένο Δεκέμβριο με τραυματισμό στο αριστερό γόνατο, δεν θα βρεθεί στο χορτάρι του «Μπερναμπέου», ενώ θα κάνει αγώνα δρόμου για τη ρεβάνς στην Αγγλία.

Πέραν αυτού, υπάρχει φυσικά η δεδομένη απουσία των Μπέλινγκχαμ, Μιλιτάο, Θεμπάγιος και Αλάμπα. Επίσης, ο Ροντρίγκο που υπέστη ρήξη χιαστού θα μείνει εκτός για σχεδόν ένα χρόνο, ενώ και ο Καρέρας αντιμετωπίζει θέμα στη γάμπα και είναι αμφίβολος -και- για τη ρεβάνς.