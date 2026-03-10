Ο Φώτης Ιωαννίδης θα παραμείνει στα «πιτς», χάνοντας και τα δυο ματς της Σπόρτινγκ με την Μπόντο Γκλιμτ για το Champions League. Πότε αναμένεται η επιστροφή του.

Εκτός δράσης παραμένει, και θα συνεχίσει να βρίσκεται ο Φώτης Ιωαννίδης. Ο Έλληνας στράικερ που υπέστη τραυματισμό πίσω στις 6 Ιανουαρίου σε ένα παιχνίδι για το Allianz Cup με τη Βιτόρια Γκιμαράες, φάνηκε πως θα επέστρεφε κανονικά τις προηγούμενες ημέρες.

Μάλιστα, στις 21 Φεβρουαρίου και στον αγώνα κόντρα στη Μορεϊρένσε, αγωνίστηκε για 13 λεπτά, ωστόσο και πάλι οι ενοχλήσεις που αισθάνθηκε δεν τον άφησαν να μπει σε κανονικούς ρυθμούς.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της A Bola, ο 26χρονος έχει ήδη τεθεί νοκ-άουτ και για τα δυο παιχνίδια της Σπόρτινγκ με την Μπόντο Γκλιμτ για τους «16» του Champions League, στις 11 και 17 Μαρτίου.

Ο τεχνικός της ομάδας, Ρούι Μπόρζες, χρησιμοποιεί αυτό το διάστημα τον Ραφαέλ Νελ από την β΄ομάδα, προκειμένου να καλύψει το κενό του Ιωαννίδη, που συνεχίζει να παραπονιέται για πόνο στην περιοχή των πλάγιων συνδέσμων του αριστερού γονάτου, με τους ανθρώπους του κλαμπ να μην θέλουν να ρισκάρουν.

Τη δεδομένη στιγμή και βάσει του δημοσιεύματος, η πιθανότερη ημερομηνία επιστροφής του είναι στις 22 Μαρτίου και το ματς πρωταθλήματος με την Αλβέρκα, αν και η συμμετοχή του σε αυτόν τον αγώνα είναι αβέβαιη.Ύστερα από εκείνο το Σαββατοκύριακο, η πορτογαλική λίγκα θα διακοπεί για δύο εβδομάδες και θα υπάρξει περισσότερος χρόνος.