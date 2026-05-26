Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία, η Σπόρτινγκ σκέφτεται να δανείσει τον Βαγιαννίδη για να πάρει εμπειρίες.

Λίγες ώρες μετά την παραχώρηση του τρίτου δεξιού μπακ της Σπόρτινγκ, Ντιόγκο Τραβάσος στην Μπράγκα αντί 5,5 εκατ. ευρώ (περύσι αγωνιζόταν ως δανεικός στην Μορεϊρένσε), η «abola» δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ σχετικά με το μέλλον του Γιώργου Βαγιαννίδη στην ομάδα.

Πλέον στο ρόστερ των «λιονταριών» της Λισαβώνας υπάρχουν μαζί με τον Έλληνα δεξιό μπακ δύο ακόμη ποδοσφαιριστές για τη συγκεκριμένη θέση, ο ποιοτικός Ιβάν Φρεσνέδα και ο 18χρονος Σαλβαδόρ Μπλόπα.

Το πορτογαλικό ρεπορτάζ ανέφερε πως οι άνθρωποι της ομάδας έχουν πλέον ανοιχτό στο μυαλό τους το ενδεχόμενο του δανεισμού του 24χρονου ποδοσφαιριστή, έτσι ώστε εκείνος να πάρει περισσότερα παιχνίδια στα πόδια του και να μαζέψει εμπειρίες επιστρέφοντας στη συνέχεια πιο έτοιμος για να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο.

Δεν είναι ειλημμένη η απόφαση πως αυτό είναι το πλάνο που θα ακολουθηθεί με τον Βαγιαννίδη, αφού υπάρχουν χαρακτηριστικά που εκτιμώνται αρκετά από το σταφ και θεωρούν πως μπορεί να αναπτυχθούν.

Ο Φρεσνέδα υπολογίζεται και του χρόνου ως βασικός, αν και υπάρχει ενδιαφέρον για κείνον από την Αγγλία. Αν μείνει τα πράγματα θα είναι πιο πολύπλοκα για τον «Βάγια», αφού και ο νεαρός Μπλόπα αναμένεται να είναι πιο ενεργός από τη νέα σεζόν.

Ο Έλληνας δεξιός μπακ δεν είχε σκοπό να φύγει, ωστόσο έχει λάβει κάποιες προτάσεις που μπορεί να θεωρηθούν ενδιαφέρουσες κι έτσι τελικά μπορεί να καταλήξει να αποχωρήσει.