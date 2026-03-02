Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Κρίσιμα ιατρικά τεστ για Ιωαννίδη ενόψει Πόρτο
Με τον Φώτη Ιωαννίδη να έχει μένει εκτός αποστολής για το πρόσφατο ματς της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με την Εστορίλ λόγω ενοχλήσεων στο αριστερό γόνατο, οι άνθρωποι του συλλόγου αγωνιούν για το αν θα προλάβει ο Έλληνας επιθετικός το ντέρμπι της Τρίτης (3/3) με την Πόρτο για το Κύπελλο Πορτογαλίας.
Όπως έγινε γνωστό, ο 26χρονος φορ αναμένεται να υποβληθεί σε κρίσιμα ιατρικά τεστ το πρωί της Δευτέρας (2/3), προκειμένου να εξακριβωθεί σε τι κατάσταση βρίσκεται και αν μπορεί να βρεθεί έστω στον πάγκο για τα Λιοντάρια.
Όπως αναφέρουν οι Πορτογάλοι, ως ρεαλιστικό σενάριο φαντάζει το να μπει στην αποστολή ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, που μέσα στο 2026 έχει μετρήσει μονάχα τρεις συμμετοχές λόγω προβλήματος τραυματισμού. Ο Ιωαννίδης έχει φέτος έξι τέρματα και τρεις ασίστ σε 22 ματς με τη Σπόρτινγκ, στην πρώτη του σεζόν στην Πορτογαλία.
