Έπειτα από πέντε χρόνια, ο Ολυμπιακός επανήλθε στη σκηνή του Champions League και το Gazzetta αφήνει στο τραπέζι τις στιγμές αλλά τα... μαθήματα που πήρε από τη φετινή διοργάνωση.

Η κατάκτηση του Conference League, η πορεία στο Europa League και ο συνδυασμός με τα σπουδαία αποτελέσματα που πήρε ο Ολυμπιακός σε αυτή τη διετία, τον επανάφεραν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, το Champions League. Οι Πειραιώτες έγιναν η πρώτη ελληνική ομάδα που συμμετείχε στο νέο φορμάτ του θεσμού και επέστρεψαν στ' αστέρια έπειτα από πέντε χρόνια απουσίας.

Πρόκειται για τη διοργάνωση της ελίτ. Η συνάντηση των αστέρων και οι λεπτομέρειες παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία μίας ομάδας. Η αποχή των νταμπλούχων Ελλάδας ήταν καθοριστική, όμως τα δείγματα γραφής απέναντι σε κορυφαία κλαμπ, ο τρόπος παιχνιδιού αλλά και το feeling που έβγαζαν στους οπαδούς, αποτελεί οδηγό ενόψει της συνέχειας.

Ο αποκλεισμός από τη Λεβερκούζεν σίγουρα ήταν γλυκόπικρος. Σίγουρα υπήρχαν περιθώρια για μία πρόκριση στους «16» αλλά και μόνο η κατάληψη της 18ης θέσης στο League Phase και με βάση τον τρόπο που ήρθε, αφήνει μία όμορφη ανάμνηση τους «ερυθρολεύκους» που κατάφεραν να περάσουν σε μία φάση όπου δεν βρέθηκαν ομάδες όπως η Μαρσέιγ, η Αϊντχόφεν, η Νάπολι, ο Άγιαξ, η Μπιλμπάο και η Βιγιαρεάλ.

Το Gazzetta σταματά σε «σταθμούς» μέσα σε αυτές τις 160 μέρες, ξεχωρίζει καταστάσεις και βγάζει το διδακτικό συμπέρασμα για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του ενόψει της νέας σεζόν.

Το σεντόνι κουνήθηκε ξανά έπειτα από πέντε χρόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Η ημερομηνία έδειχνε 17 Σεπτεμβρίου. Το «Γ. Καραϊσκάκης» είναι sold out, έχει βάλει τα καλά του και υποδέχεται για πρώτη φορά μετά από πέντε έναν αγώνα Champions League. Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε την πρωταθλήτρια Κύπρου, Πάφο με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα του έδινε το κατάλληλο μπουστάρισμα για την επιστροφή του στη διοργάνωση.

Το «φτωχό» 0-0 ταρακούνησε κάπως άπαντες στον σύλλογο καθώς στο επίπεδο του Champions League τίποτα δεν είναι εύκολο και δύο βαθμοί που έπρεπε να βρίσκονται από την αρχή στο... σακουλάκι, χάθηκαν εκείνο το βράδυ. Ωστόσο αυτή η εξέλιξη έκανε τον Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του να αντιληφθούν ότι θα χρειαστεί να κάνουν υπέρβαση για να βρεθούν στην επόμενη φάση.

Το «αχ» με Άρσεναλ και Ρεάλ Μαδρίτης και το «αν» με την Μπαρτσελόνα

Ακολούθησε μία τριάδα πολύ δύσκολων αγώνων. Οι εκτός έδρας αναμετρήσεις με Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα (έπειτα ήρθε η Αϊντχόφεν στην Αθήνα) και η υποδοχή της Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο. Η αποστολή ήταν δύσκολη. Η ελίτ του ποδοσφαίρου και τρία εκ των φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου βρέθηκαν απέναντι στο σύνολο του Μεντιλίμπαρ.

Αρχικά στο Λονδίνο, ένα γήπεδο όπου γράφτηκε ιστορία πριν από έξι χρόνια όταν ο Ελ Αραμπί «ξέρανε» την Άρσεναλ και χάρισε την πρόκριση στον Ολυμπιακό. Αυτή τη φορά, ο Ντάνιελ Ποντένσε πήγε να κάνει το ίδιο κατά τη διάρκεια του αγώνα αλλά ο Ράγια είχε διαφορετική άποψη κάνοντας μία από τις επεμβάσεις της League Phase. Η ήττα με 2-0 ήρθε με ένα γκολ στην αρχή και ένα γκολ στο τέλος, με τον Ολυμπιακό να είναι ανταγωνιστικός σε όλη τη διάρκεια του ματς και να βάζει δύσκολα στην ομάδα του Αρτέτα.

Ακολούθησε η έξοδος στη Βαρκελώνη κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Η υπεροχή της ομάδας του Φλικ ήταν εμφανή στο πρώτο ημίχρονο και το σκορ το δείχνει (2-0) ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τις στιγμές τους και στο δεύτερο μέρος μπήκαν καλύτερα χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες και μειώνοντας στο 53ο λεπτό με τον Ελ Καμπί. Τη στιγμή της πίεσης κοντά στην περιοχή του Σέζνι, ο Έσε αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 57ο λεπτό και άφησε τον Ολυμπιακό με δέκα παίκτες. Μία απόφαση που σήκωσε δικαίως έντονα παράπονα προς το πρόσωπο του διαιτητή της αναμέτρησης, Ουρς Σνάιντερ.

Η βαριά ήττα με 6-1 επαλήθευσε ότι το Champions League ο θεσμός της λεπτομέρειας και αυτό φάνηκε από το πόσο άλλαξε το παιχνίδι από μία αποβολή και δη, του βασικού γραναζιού της ομάδας. Μετά τα δύο «αχ» μακριά από το Φάληρο, ήρθαν άλλα δύο στην Ελλάδα. Αρχικά η Αϊντχόφεν που βρήκε buzzer beater στο 90+' και ισοφάρισε σε 1-1, σε ματς όπου ο Ολυμπιακός μπορούσε να βρει παραπάνω γκολ και έπειτα απέναντι στη «βασίλισσα».

Η Ρεάλ Μαδρίτης ένιωσε τη... λάβα του «Καραϊσκάκης» να την πνίγει στα πρώτα λεπτά και κάπως έτσι ήρθε το 1-0 από τον Τσικίνιο. Ωστόσο ο Βινίσιους με τον Μπαπέ είχαν διαφορετική άποψη. Ο Γάλλος ήταν σε εκπληκτική μέρα και έστειλε το ματς στο ημίχρονο με το σκορ στο 1-3 (!) χάρη σε προσωπικό του χατ-τρικ. Ωστόσο ο Ολυμπιακός δεν άφησε τη Ρεάλ να πάρει ανάσα. Ο Ταρέμι μείωσε στο 52', ο Μπαπέ ανέβασε εκ νέου τη διαφορά στα δύο γκολ στο 59' και έπειτα ακολούθησε ένα 15λεπτο ερυθρόλευκης πίεσης.

Ο Ελ Καμπί μείωσε σε 3-4 στο 81' και δευτερόλεπτα μετά άγγιξε το 4-4 αλλά η μπάλα «έγλυψε» το δοκάρι του Λούνιν. Συνεχείς σέντρες στην περιοχή, ματς καριέρας από τον Καρέρας και εν τέλει το σκορ έμεινε ως είχε, με τον Ολυμπιακό να μένει ξανά με το «αχ». Το τελευταίο για το League Phase.

Απέδειξε ότι η πίεση τον κάνει καλύτερο

Μετά το τέλος της 5ης αγωνιστικής, ο Ολυμπιακός είχε μόλις δύο βαθμούς με τρία ματς να απομένουν για το φινάλε της League Phase. Μοναδικός τρόπος για να περάσει ήταν το 3x3 με δύο εξ αυτών να είναι εκτός έδρας. Ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ έχει μάθει από ευρωπαϊκές υπερβάσεις ωστόσο δεν το ίδιο όταν πρόκειται για το Champions League.

Η αρχή έγινε στο παγωμένο Καζακστάν όπου οι συνθήκες ήταν αντίξοες λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας (έφτανε τους -20 βαθμούς κελσίου) και του χιονιού. Το γκολ του Ζέλσον «λύτρωσε» τους Πειραιώτες κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι και τους χάρισε την παρθενική τους νίκη στο League Phase. Πλέον είχαν μείνει δύο... τελικοί. Με Λεβερκούζεν στο Φάληρο και με Άγιαξ στην Ολλανδία.

Με τον Τζολάκη να κατεβάζει... ρολά και τους Κοστίνια και Ταρέμι να σκοράρουν στο πρώτο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός έφυγε νικητής (2-0) από τη μάχη με τους Γερμανούς και πλέον θα τα έδινε όλα για όλα στο Άμστερνταμ απέναντι στον «Αίαντα».

Το θρυλικό διπλό-πρόκρισης στον Άγιαξ!

Η ήττα τον άφηνε εκτός, το ίδιο και η ισοπαλία. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να πανηγυρίσει το πρώτο του διπλό στην Ολλανδία κόντρα στον Άγιαξ αν ήθελε να βρεθεί στην πρώτη 24άδα. Και έτσι έκανε.

Ο Ζέλσον έδωσε προβάδισμα, ο Ντόλμπεργκ ισοφάρισε με πέναλτι και εκεί που όλα έμοιαζαν χαμένα, η κεφαλιά του Έσε λύτρωσε την ομάδα του Μεντιλίμπαρ και την έστειλε στα play offs του Champions League ως 18η στη βαθμολογία.

Ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που προκρίθηκε στο Champions League μέσω του νέου φορμάτ και η πρώτη μετά από 11 χρόνια που αγωνίζεται στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση τον Φλεβάρη.

Μία ομάδα που χρειάστηκε να κάνει τρεις συνεχόμενες νίκες για να πάρει το εισιτήριο της επόμενης φάσης και όχι απλά το κατάφερε αλλά το πέτυχε και με δύο από αυτά να είναι μακριά από το σπίτι της.

Έκανε τη Λεβερκούζεν να τον «διαβάσει»

Η κληρωτίδα έφερε ξανά στον δρόμο του Ολυμπιακού τη Λεβερκούζεν. Αυτή τη φορά ο Χιούλμαντ είχε διαφορετική προσέγγιση στο ματς. Η γερμανική ομάδα εμφανίστηκε σαφώς πιο διαβασμένη από το ματς της League Phase, υπολόγισε καλύτερα τη δυναμική του Ολυμπιακού και κατάφερε να τον μπλοκάρει στο μεγαλύτερο μέρος του ματς.

Το πιο σημαντικό είναι στο δεύτερο ημίχρονο του πρώτου αγώνα στο Φάληρο, εκμεταλλεύτηκε στο απόλυτο τις δύο ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν με τον Σικ να δείχνει την εκτελεστική του ικανότητα. Ίσως ήταν και μία «τιμωρία» για την απόφαση του Μεντιλίμπαρ να παίξει με δύο φορ στην εντεκάδα.

Το 0-2 ήταν καταδικαστικό ενόψει της ρεβάνς για τον Ολυμπιακό. Και αυτό το σκορ διαμορφώθηκε μέσα σε 144 δευτερόλεπτα. Τόσα χρειάζονται για να σβήσει το όνειρο του Champions League και στους Πειραιώτες το κατάλαβαν για τα καλά. Η ρεβάνς ήταν διαφορετική. Ο Ολυμπιακός με 4-3-3 και εξαιρετικό τακτικό προσανατολισμό δεν άφησε τη Λεβερκούζεν να παίξει επιθετικά.

Την περιόρισε και εκείνη προτίμησε να κλειστεί πίσω χωρίς να ρισκάρει ιδιαίτερα. Απλά να προστατέψει το υπέρ της σκορ όπως και έκανε. Ωστόσο η εικόνα του αγώνα δεν ήταν άλλη από αυτή που σε επίθεση του Ολυμπιακού, όλη η Λεβερκούζεν είναι σε φάση άμυνας, πίσω από το κέντρο και κοντά στην περιοχή. Σπάνια εικόνα να βλέπεις γερμανική ομάδα να κάθεται σε τέτοιο μοτίβο και πόσο δε, απέναντι σε μία ομάδα που δεν είναι από τα μεγαθήρια της Ευρώπης.

Και το ηθικό δίδαγμα...

Το όνειρο των αστεριών έσβησε για τον Ολυμπιακό φέτος. Αυτή η ομάδα στάθηκε αξιοπρεπώς στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και ένιωσε ξανά τον παλμό και τη δυναμική που έχουν οι σύλλογοι που συμμετέχουν σε αυτόν τον θεσμό. Οι λεπτομέρειες, τη «τιμωρία» και αυτή η μία στιγμή που μπορεί να αλλάξει τα πάντα (βλέπε και το παράδειγμα της Μαρσέιγ που έμεινε εκτός από το γκολ του τερματοφύλακα της Μπενφίκα σε άλλο ματς).

Ο Ολυμπιακός έμαθε πολλά από τη φετινή πορεία του στο Champions League. Αρχικά αντιλήφθηκε ότι δεν έχει κάτι να ζηλέψει από τα μεγαλύτερα κλαμπ, τα οποία έπαιξε στα ίσια χωρίς να φοβηθεί. Το «my way» χωρίς ενδιαφέρει τον προπονητή ή τους παίκτες ποιον έχουν ως αντίπαλο (έβαλε τρία γκολ στη Ρεάλ Μαδρίτης).

Έμαθε να «σκάει» που δεν πήρε ένα αποτέλεσμα παρότι απέναντι του είχε την ελίτ. Έμαθε να παλεύει μέχρι το τέλος και σε μεγάλες εντάσεις. Έμαθε να συνδυάζει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη παρότι αρκετά ευρωπαϊκά ματς έπεσαν σε κοντινή απόσταση με σημαντικά ντέρμπι εν Ελλάδι.

Διδάχθηκε ότι κάθε ευκαιρία είναι... χρυσός (βλέπε ματς με Λεβερκούζεν στο League Phase όπου δύο φάσεις, δύο γκολ για τη νίκη) και ότι το Champions League δεν έχει σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές μάχες που έδινε σε Conference League και Europa League.

Η φετινή σεζόν ήταν μία νέα γνωριμία του Ολυμπιακού με τη διοργάνωση και τα «θέλω» της. Η αποχή πέντε χρόνων ήταν σημαντική και οι Πειραιώτες έπρεπε να ξαναμπούν στο... κλίμα. Την επόμενη χρονιά θα έχουν παραπάνω εμπειρία για να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια που είχαν φέτος και ενδεχομένως να μάθουν και άλλα πράγματα. Γιατί αυτό είναι το Champions League και ο Ολυμπιακός καλείται να καθιερωθεί.