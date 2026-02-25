Το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout, εξηγεί τι δεν θα ήθελε να κρατήσει ο Ολυμπιακός από την παρουσία του στο φετινό Champions League.

Η επιστροφή του Ολυμπιακού στο Champions League συνδυάστηκε με πρόκριση, νίκες, ελπιδοφόρες εμφανίσεις και σπουδαία παιχνίδια απέναντι στην ελίτ στην Ευρώπη, γεμίζοντας σημαντικά και τα ταμεία του από τα έσοδα της UEFA.

Η Λεβερκούζεν εξελίχθηκε σε αδιαπέραστο εμπόδιο προς τους «16» αλλά ακόμα και εκεί, παρά το 0-2 του πρώτου αγώνα, οι Πειραιώτες στάθηκαν αρκετά καλά στη Γερμανία και πάλεψαν μέχρι το τέλος για να πανηγυρίσουν τουλάχιστον τη νίκη (0-0).

Το Gazzetta σας ανέλυσε τι... έμαθε ο Ολυμπιακός ωστόσο υπάρχουν και αρκετά πράγματα που ιδανικά θα ήθελε να αφήσει στο παρελθόν και να μην τα έχει μαζί τη νέα χρονιά εφόσον μπει ξανά στο League Phase του Champions League.

Μετά από συνολικά δέκα ματς (οκτώ στο League Phase και δύο στα play offs), οι «ερυθρόλευκοι» σχημάτισαν μία πλήρη εικόνα των αριθμών τους σε αυτά τα παιχνίδια και το αποτέλεσμα στα xGoals κατά δεν είναι και το καλύτερο.

Κατά μ.ο., ο Ολυμπιακός είχε δεχθεί 1.56 xGoals σε αυτό το διάστημα καθώς σε μόλις τέσσερα παιχνίδια είναι κάτω από 1 και αυτά είναι με τις δύο ομάδες από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας (Πάφος και Καϊράτ), η Αϊντχόφεν στο Φάληρο (από την οποία δέχθηκε και γκολ) και η Λεβερκούζεν στη ρεβάνς των play offs που δεν είχε και τόσο ανάγκη να βρει το γκολ.

Από εκεί και πέρα, υπάρχει ένα... χάος στον Ολυμπιακό. Κόντρα στην Άρσεναλ μέτρησε 2.83 (ηττήθηκε με 2-0), κόντρα στην Μπαρτσελόνα είχε 3.97 (ηττήθηκε με 6-1), κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης είχε 1.49 (ηττήθηκε με 4-3), κόντρα στη Λεβερκούζεν είχε 1.97 (νίκησε με 2-0), κόντρα στον Άγιαξ είχε 1.97 (νίκησε με 2-1) και με τη Λεβερκούζεν ξανά στα play offs είχε 1.8 (ηττήθηκε με 2-0).

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η άμυνα του Ολυμπιακού δεν στάθηκε και στην καλύτερη κατάσταση, με τους Πειραιώτες να τρώνε εύκολα φάσεις πίσω και με σοβαρές προϋποθέσεις για γκολ ενώ κράτησαν ανέπαφη την εστία τους στα τέσσερα από τα δέκα ματς που έδωσαν.

Ωστόσο, όσο εύκολα έβαζαν γκολ οι αντίπαλοι, άλλο τόσο δυσκολευόταν ο Ολυμπιακός αλλά σε πιο ισορροπημένο βαθμό. Μεγάλα παραδείγματα είναι τα ματς με Πάφο και Καϊράτ όπου στο πρώτο δεν σκόραρε με xGoals 1.37 και στο δεύτερο πέτυχε ένα γκολ ενώ είχε xGoals 2.55 (το μεγαλύτερο του στο φετινό Champions League).

Από την άλλη, έχει συμβεί και το αντίθετο. Δηλαδή με μικρότερο αριθμό xGoals, ο Ολυμπιακός να βρει παραπάνω τέρματα όπως οι δύο... τελικοί με Λεβερκούζεν (2-0) και Άγιαξ (2-1) όπου είχε 0.46 και 1.03 αντίστοιχα και χάρη αυτά τα ματς πήρε και την πρόκριση στα play offs.

Μόλις δεχόταν ένα γκολ, έτρωγε και άλλο στο... καπάκι

Υπήρξαν τρία παιχνίδια όπου ο Ολυμπιακός μόλις δέχθηκε γκολ από τον αντίπαλο, ήρθε η κατάρρευση. Ήταν στιγμές όπου είτε ήταν μπροστά στο σκορ, είτε βρισκόταν σε καλό μομέντουμ. Σαν να γύρισε απότομα ο διακόπτης.

Η αρχή έγινε από το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα. Μετά την μείωση του σκορ από τον Ελ Καμπί και την αποβολή του Έσε, ο Γιαμάλ έκανε το 3-1 για τον ισπανικό σύλλογο στο 68'. Αυτή ήταν και η αρχή ενός εφιαλτικού 10λεπτου όπου οι «μπλαουγκράνα» βρήκαν άλλα τρία γκολ (!) και εκτόξευσαν το σκορ στο 6-1 που ήταν και το τελικό της αναμέτρησης.

Copy Paste το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο. Ο Τσικίνιο έβαλε από νωρίς τον Ολυμπιακό μπροστά στο 8ο λεπτό με ένα υπέροχο γκολ όμως ο Μπαπέ είχε διαφορετική άποψη. Μέσα σε 7 λεπτά (!) έπιασε χατ-τρικ και γύρισε το ματς τούμπα σε 1-3. Τελικά η Ρεάλ επικράτησε με 3-4, με τους Πειραιώτες να έχουν σημαντικές ευκαιρίες για να κάνουν τη δική τους ανατροπή στο τέλος.

Και τέλος, το πρώτο παιχνίδι των play offs κόντρα στη Λεβερκούζεν. Ενώ το σκορ ήταν 0-0 και ο Ολυμπιακός προσπαθούσε να βρει λύσεις μπροστά, ο Πάτρικ Σικ εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία του Μπιανκόν να τον μαρκάρει και με δύο γκολ σε 144 δευτερόλεπτα (!) έβαλε ταφόπλακα στα όνειρα πρόκρισης του Ολυμπιακού.

Τα «μελανά» σημεία του αποκλεισμού

Σίγουρα ο αποκλεισμός ήρθε με άσχημο τρόπο για τον Ολυμπιακό αφού το 0-2 του πρώτου αγώνα στο Φάληρο δεν άφησε πολλά περιθώρια ενόψει της ρεβάνς. Σαφώς ήταν εκείνα τα 144 δευτερόλεπτα που έπαιξαν και τον πιο καθοριστικό ρόλο σε αυτό το αποτέλεσμα όπου ο Σικ κατάφερε να βρει δύο φορές δίχτυα όμως υπάρχουν και άλλοι παράμετροι του αποκλεισμού.

Αρχικά ο Ολυμπιακός δεν έβαλε γκολ. Δεν γίνεται στο Champions League να περάσει μία ομάδα αν δεν βρει δίχτυα. Δημιούργησε προϋποθέσεις; Ναι καθώς είχε συνολικά 20 τελικές προσπάθειες. Στάθηκαν απειλητικές προς τον Μπλάσβιγκ; Όχι και τόσο δεδομένου ότι τα xGoals ήταν 0.58 στο πρώτο ματς και 0.17 στο δεύτερο, οπότε το επιθετικό σκέλος κινήθηκαν σε πιο ρηχά νερά από το αμυντικό.

Μετά, στην εξίσωση μπαίνει και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Οι επιλογές στο δεύτερο παιχνίδι και ο σχηματισμός σε 4-3-3 με τον Έσε σε ρόλο κρυφού κυνηγού για να πιέζει ψηλά την αντίπαλη άμυνα απέδωσε καρπούς αλλά το 4-4-2 στο πρώτο ματς με τον Μουζακίτη δίπλα στον Αργεντινό, αποδείχθηκε καταστροφικό για τους Πειραιώτες.

Δίχως αρχή μέση και τέλος, με τη Λεβερκούζεν να απειλεί με κάθε τρόπο και εν τέλει να βρίσκει δύο γκολ από λάθη των παικτών του Ολυμπιακού (κλέψιμο Ταρέμι και κερδισμένο κόρνερ από Ποντένσε). Απέναντι σε μία γερμανική ομάδα με ταχύτατους παίκτες και λάτρης του build up, δεν έπρεπε να χωρέσουν στην εντεκάδα Ελ Καμπί και Ταρέμι αλλά να υπάρχει ένας παίκτης να πιέζει από πίσω.

Όπως συνέβη με τον Έσε και... βγήκε. Ουδείς γνωρίζει αν θα άλλαζε κάτι αλλά σίγουρα, θα ήταν μία ορθή επιλογή για να αντιμετωπιστεί η ταχυδυναμικότητα της Λεβερκούζεν.

Στη μεγάλη εικόνα, ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από το Champions League με ψηλά το... κεφάλι. Το πρόσημο είναι θετικό καθώς στην εξίσωση μπαίνει και η αποχή πέντε χρόνων από τη διοργάνωση ωστόσο οι Πειραιώτες έδειξαν ότι έχουν τις βάσεις και την ποιότητα για να παρουσιαστούν ακόμα πιο έτοιμοι τη νέα σεζόν.