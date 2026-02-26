Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Κουρτουά περιμένει τη... Σίτι στους «16»
Για ακόμη μια χρονιά η Ρεάλ Μαδρίτης δίνει το «παρών» στις 16 κορυφαίες ομάδες του Champions League, έχοντας αποκλείσει την Μπενφίκα στον ενδιάμεσο γύρο των Playoffs με το συνολικό 3-1.
Οι «Μερένγκχες» πλέον περιμένουν να μάθουν αντίπαλο με φόντο τα προημιτελικά του θεσμού, γνωρίζοντας πως αυτός θα είναι είτε η Μάντσεστερ Σίτι είτε η Αταλάντα.
Φαίνεται όμως πως ο Τιμπό Κουρτουά δεν έχει καμία αμφιβολία για το γεγονός πως η ομάδα του θα βρει ξανά στον δρόμο της εκείνη του Πεπ Γκουαρδιόλα, στην κλήρωση της Παρασκευής (27/2). Ο Βέλγος πορτιέρε σε δηλώσεις του μετά το φινάλε του αγώνα με τους «Αετούς», με δόση χιούμορ αλλά και... αγανάκτησης, ανέφερε πως «Όλοι γνωρίζουν ότι θα είναι η Μάντσεστερ Σίτι στην κλήρωση».
🚨 Thibaut Courtois: “We all know it will be Man City on Friday at the draw! Everyone knows that…”. pic.twitter.com/qUJu82sAFz— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 25, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.