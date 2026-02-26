Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Κουρτουά περιμένει τη... Σίτι στους «16»

Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Κουρτουά περιμένει τη... Σίτι στους «16»

Μανώλης Μακρόπουλος
thibaut_courtois

bet365

Ο Τιμπό Κουρτουά στις δηλώσεις του μετά την πρόκριση της Ρεάλ Μαδρίτης στους «16» του Champions League αναφέρθηκε στην... προσεχή αντίπαλο.

Για ακόμη μια χρονιά η Ρεάλ Μαδρίτης δίνει το «παρών» στις 16 κορυφαίες ομάδες του Champions League, έχοντας αποκλείσει την Μπενφίκα στον ενδιάμεσο γύρο των Playoffs με το συνολικό 3-1.

Οι «Μερένγκχες» πλέον περιμένουν να μάθουν αντίπαλο με φόντο τα προημιτελικά του θεσμού, γνωρίζοντας πως αυτός θα είναι είτε η Μάντσεστερ Σίτι είτε η Αταλάντα.

Δείτε Επίσης

Champions League: Οι ομάδες που πέρασαν στη φάση των «16»
marquinhos

Φαίνεται όμως πως ο Τιμπό Κουρτουά δεν έχει καμία αμφιβολία για το γεγονός πως η ομάδα του θα βρει ξανά στον δρόμο της εκείνη του Πεπ Γκουαρδιόλα, στην κλήρωση της Παρασκευής (27/2). Ο Βέλγος πορτιέρε σε δηλώσεις του μετά το φινάλε του αγώνα με τους «Αετούς», με δόση χιούμορ αλλά και... αγανάκτησης, ανέφερε πως «Όλοι γνωρίζουν ότι θα είναι η Μάντσεστερ Σίτι στην κλήρωση».

 

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα