Δείτε τις ομάδες που πέρασαν στους «16» του Champions League μετά την ολοκλήρωση των playoffs.

Τα playoffs του Champions League ολοκληρώθηκαν, με αποτέλεσμα να ξέρουμε πλέον και τις 16 ομάδες που θα βρεθούν στην επόμενη φάση.

Στο δεύτερο σκέλος της ενδιάμεσης νοκ άουτ φάσης, Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτης, Αταλάντα και Γαλατάσαραϊ εξασφάλισαν το εισιτήριο και την Παρασκευή (27/2) θα μάθουν τους αντιπάλους τους, που θα προκύψουν από τις ομάδες που είχαν τερματίσει στην πρώτη οκτάδα της league phase. Φυσικά, ήδη είναι γνωστό από ποια δυάδα ομάδων θα προκύψει ο κάθε αντίπαλος.

Οι αγώνες των «16» θα διεξαχθούν τον επόμενο μήνα, με τα πρώτα ματς να διεξάγονται στις 10 και 11 Μαρτίου και τις ρεβάνς ακριβώς μία εβδομάδα αργότερα, στις 17 και 18 του μήνα.

Οι ομάδες που πέρασαν από τη league phase

Άρσεναλ

Μπάγερν Μονάχου

Λίβερπουλ

Τότεναμ

Μπαρτσελόνα

Τσέλσι

Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Μάντσεστερ Σίτι

Οι ομάδες που πέρασαν από τα playoffs

Παρί Σεν Ζερμέν

Ρεάλ Μαδρίτης

Αταλάντα

Νιούκαστλ

Ατλέτικο Μαδρίτης

Μπόντο/Γκλιμτ

Μπάγερ Λεβερκούζεν

Γαλατάσαραϊ