Champions League: Οι ομάδες που πέρασαν στη φάση των «16»
Τα playoffs του Champions League ολοκληρώθηκαν, με αποτέλεσμα να ξέρουμε πλέον και τις 16 ομάδες που θα βρεθούν στην επόμενη φάση.
Στο δεύτερο σκέλος της ενδιάμεσης νοκ άουτ φάσης, Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτης, Αταλάντα και Γαλατάσαραϊ εξασφάλισαν το εισιτήριο και την Παρασκευή (27/2) θα μάθουν τους αντιπάλους τους, που θα προκύψουν από τις ομάδες που είχαν τερματίσει στην πρώτη οκτάδα της league phase. Φυσικά, ήδη είναι γνωστό από ποια δυάδα ομάδων θα προκύψει ο κάθε αντίπαλος.
Οι αγώνες των «16» θα διεξαχθούν τον επόμενο μήνα, με τα πρώτα ματς να διεξάγονται στις 10 και 11 Μαρτίου και τις ρεβάνς ακριβώς μία εβδομάδα αργότερα, στις 17 και 18 του μήνα.
Οι ομάδες που πέρασαν από τη league phase
- Άρσεναλ
- Μπάγερν Μονάχου
- Λίβερπουλ
- Τότεναμ
- Μπαρτσελόνα
- Τσέλσι
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας
- Μάντσεστερ Σίτι
Οι ομάδες που πέρασαν από τα playoffs
- Παρί Σεν Ζερμέν
- Ρεάλ Μαδρίτης
- Αταλάντα
- Νιούκαστλ
- Ατλέτικο Μαδρίτης
- Μπόντο/Γκλιμτ
- Μπάγερ Λεβερκούζεν
- Γαλατάσαραϊ
