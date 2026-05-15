Ο Φλορεντίνο Πέρεθ λογομάχησε με οπαδούς και ζήτησε να κατέβει πανό με το οποίο φίλαθλοι ζητούσαν την παραίτησή του από τη Ρεάλ.

Αρνητικός πρωταγωνιστής στο ματς της Ρεάλ Μαδρίτης με την Οβιέδο έγινε ο Φλορεντίνο Πέρεθ. Η εικόνα του ισχυρού άνδρα των Μερένγκες να λογομαχεί έντονα με φιλάθλους στις εξέδρες κάτω από τα VIP του «Σαντιάγο Μπερναμπέου», ήταν για πολλούς η απόδειξη πως ο ίδιος έχει χάσει πλέον τον έλεγχο.

Η ένταση ήταν διάχυτη για πολλή ώρα πριν τη σέντρα, με τον πρόεδρο να έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με οπαδούς που τον αποδοκίμαζαν. Η κατάσταση βέβαια ξέφυγε όταν στις κερκίδες έκαναν την εμφάνισή τους πανό που έγραφαν «Φλορεντίνο παραιτήσου» και «Φλορεντίνο είσαι ένοχος».

Με εντολή της διοίκησης, η ασφάλεια του σταδίου έσπευσε άμεσα να κατεβάσει τα πανό αυτά, κάτι που έριξε ακόμα περισσότερο λάδι στη φωτιά, ενισχύοντας την πεποίθηση πως ο πρόεδρος της Βασίλισσας έχει αποσυνδεθεί πλήρως από τον κόσμο της ομάδας.

Η πίεση είναι πλέον ασφυκτική στη Ρεάλ Μαδρίτης, αναγκάζοντας τον πρόεδρό της να προαναγγείλει έκτακτες εκλογές μέσω της πολυσυζητημένης συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε πριν μέρες.

🚨🚨| Florentino Pérez seen arguing with fans during Real Madrid’s game against Real Oviedo.



A “FLORENTINO, LEAVE NOW” banner shown by fans was later removed.pic.twitter.com/RsWwFDl5Es May 14, 2026