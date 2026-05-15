Πέρεθ: Λογομαχούσε με φιλάθλους της Ρεάλ και ζήτησε να κατεβάσουν πανό
Αρνητικός πρωταγωνιστής στο ματς της Ρεάλ Μαδρίτης με την Οβιέδο έγινε ο Φλορεντίνο Πέρεθ. Η εικόνα του ισχυρού άνδρα των Μερένγκες να λογομαχεί έντονα με φιλάθλους στις εξέδρες κάτω από τα VIP του «Σαντιάγο Μπερναμπέου», ήταν για πολλούς η απόδειξη πως ο ίδιος έχει χάσει πλέον τον έλεγχο.
Η ένταση ήταν διάχυτη για πολλή ώρα πριν τη σέντρα, με τον πρόεδρο να έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με οπαδούς που τον αποδοκίμαζαν. Η κατάσταση βέβαια ξέφυγε όταν στις κερκίδες έκαναν την εμφάνισή τους πανό που έγραφαν «Φλορεντίνο παραιτήσου» και «Φλορεντίνο είσαι ένοχος».
Με εντολή της διοίκησης, η ασφάλεια του σταδίου έσπευσε άμεσα να κατεβάσει τα πανό αυτά, κάτι που έριξε ακόμα περισσότερο λάδι στη φωτιά, ενισχύοντας την πεποίθηση πως ο πρόεδρος της Βασίλισσας έχει αποσυνδεθεί πλήρως από τον κόσμο της ομάδας.
Η πίεση είναι πλέον ασφυκτική στη Ρεάλ Μαδρίτης, αναγκάζοντας τον πρόεδρό της να προαναγγείλει έκτακτες εκλογές μέσω της πολυσυζητημένης συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε πριν μέρες.
🚨🚨| Florentino Pérez seen arguing with fans during Real Madrid’s game against Real Oviedo.
A “FLORENTINO, LEAVE NOW” banner shown by fans was later removed.pic.twitter.com/RsWwFDl5Es— CentreGoals. (@centregoals) May 14, 2026
