Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Ασένθιο μετά τη σύγκρουση που είχε με τον Καμαβινγκά στη ρεβάνς με την Μπενφίκα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Μπενφίκα με 2-1 και πήρε την πρόκριση στους «16» του Champions League, αλλά έχασε τον Ασένθιο, που αποχώρησε με φορείο.

Στο 77' ο νεαρός αμυντικός σε μια διεκδίκηση της μπάλας, συγκρούστηκε με τον συμπαίκτη του Καμαβινγκά και έμεινε στο έδαφος για μερικά λεπτά, όπου δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια το ιατρικό επιτελείο τοποθέτησε κολάρο στον αυχένα του και τον απομάκρυνε με φορείο, με τον τραυματισμό του να προκαλεί ανησυχία. Σύμφωνα με τα ισπανικά media, ο ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περεταίρω εξετάσεις.