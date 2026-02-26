Η Γιούβε δεν άντεξε με παίκτη λιγότερο και στην παράταση λύγισε, με τους Οσιμέν και Γιλμάζ να πετυχαίνουν τα γκολ λύτρωσης (3-2) για τη Γαλατά.

Η Γιουβέντους το πάλεψε, έφτασε στην πηγή με δέκα παίκτες, αλλά νερό δεν ήπιε, μιας και στην παράταση η Γαλατά πέτυχε δυο γκολ (3-2) και βρέθηκε στους «16» της διοργάνωσης. Μπορεί η πρόκριση να φάνταζε δύσκολη μετά το εκκωφαντικό 5-2 της Τουρκίας, μπορεί η κατάσταση να έγινε χειρότερη μετά την αποβολή του Κέλι στο 47', ωστόσο η «Μεγάλη Κυρία» το πάλεψε, το πήγε στην παράταση, αλλά εκεί λύγισε και οι φιλοξενούμενοι σφράγισαν μια σπουδαία επιτυχία.

Η Γιουβέντους μπήκε δυνατά στο ματς, πίεσε και προσπάθησε να πετύχει το γρήγορο γκολ που θα την έβαζε στο «κόλπο» της πρόκρισης. Ωστόσο, τα κενά στην άμυνα των γηπεδούχων λίγο έλειψε να τα εκμεταλλευθεί η Γαλατά, η οποία έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 13' με τον Οσιμέν. Η «Μεγάλη Κυρία» απάντησε με ευκαιρία του Κονσεϊσάο, ο οποίος από καλή θέση δε βρήκε δίχτυα. Η πίεση των γηπεδούχων καρποφόρησε, αφού στο 35' κέρδισαν πέναλτι. Ο Τορέιρα ανέτρεψε τον Τουράμ και ο Λοκατέλι στο 37' από την άσπρη βούλα πέτυχε το 1-0.

Ωστόσο, το β' μέρος άρχισε με κακούς οιωνούς για τους γηπεδούχους, μιας και στο 47' ο Κέλι αντίκρισε την κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Γιλμάζ (παρά το γεγονός πως έγινε άθελά του). Κι όμως, η Γιουβέντους έβγαλε εντυπωσιακή αντίδραση, έτρεξε αρκετά και όταν βρήκε χώρους έγινε απειλητική. Ετσι, στο 70' ο Γκάτι την έβαλε δυνατά στο «κόλπο», αφού με κοντινό πλασέ πέτυχε το 2-0. Ο Οσιμέν έχασε μεγάλη ευκαιρία να απαντήσει και η Γιουβέντους δεν αρνήθηκε το... δώρο. Στο 80' ο Γιλντίζ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, αλλά στο 83' ο ΜακΚένι με κοντινή κεφαλιά έβαλε... φωτιά στο Τορίνο κι έστειλε το ματς στην παράταση!

Στην παράταση λυτρωτές ήταν οι Οσιμέν και Γιλμάζ

Η Γιούβε βρήκε τα ψυχικά αποθέματα, μπήκε πιο δυνατά στην παράταση και στο 90'+6' είχε μεγάλη ευκαιρία να φέρει τα πάνω - κάτω, αλλά ο Ζεγκρόβα έχασε μοναδική ευκαιρία να δώσει σκορ πρόκρισης. Αντίθετα, ο Οσιμέν στην ευκαιρία που του δόθηκε στο 105' κατάφερε να λυτρώσει την Γαλατά. Ο Νιγηριανός κατάφερε με ιδανικό τελείωμα να «παγώσει» το Τορίνο (3-1) και να δώσει μια τεράστια πρόκριση στους Τούρκους. Η Γιούβε βγήκε στην επίθεση για το γκολ, όμως η Γαλατά βρήκε την ευκαιρία και στο 119’ ο Γιλμάζ διαμόρφωσε το 3-2.