Ο Αντόνιο Κόντε είναι ένας από τους πιο περιζήτητους προπονητές που κυκλόφορούν αυτή την στιγμή ελεύθεροι στην αγορά και έχει ήδη δύο «μνηστήρες» να τον διεκδικούν.

Ο Αντόνιο Κόντε έχει μείνει ελεύθερος από το περασμένο καλοκαίρι, όταν αποχώρησε από τη Νάπολι και τις τελευταίες ημέρες το όνομα του έχει συνδεθεί με τους πάγκους τόσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όσο και της Γιουβέντους.

🚨🗣️ @romeoagresti - @Youtube: "The Spalletti era at Juventus is probably coming to an end due to the team's lack of identity, quality of play and intensity. Amid this crisis, Antonio Conte's name is being mentioned as the only possible solution or way out of this slump. Despite bringing in nine new players and renewing much of the squad (putting to rest the excuse of the dressing room's “old habits”), the team has performed worse than last season. Even the target of finishing fourth to qualify for the Champions League now seems extremely difficult to achieve." October 19, 2026

Ενώ το μέλλον του παραμένει αβέβαιο, ο πρώην αστέρας των «Μπιανκονέρι», Φερνάντο Γιορέντε, είναι σίγουρος ότι ο 57χρόνος προπονητής θα επιστρέψει στην Ιταλία για λογαριασμό της «Γηραιάς Κυρίας».

Συγκεκριμένα, μίλησε στην «Gazzetta dello Sport» σε μια λεπτομερή συνέντευξη. Και μπορεί το επίκεντρο να ήταν ο αγώνας των Ιταλών με τη Θέλτα για το Europa League, ωστόσο ο Ισπανός ρωτήθηκε για το μέλλον του Κόντε και μάλιστα φαινόταν σίγουρος ότι θα επιστρέψει στη Γιούβεντους, αντί να πάει στο Μάντσεστερ.

«Μόνο μία είναι η αγαπημένη του ομάδα και αργά ή γρήγορα θα επιστρέψει σπίτι. Είναι ο ιδανικός προπονητής για τη Γιουβέντους. Ο Αντόνιο είναι κορυφαίος: αυτός και ο Αντσελότι είναι οι καλύτεροι προπονητές που είχα ποτέ».

Ο Γιορέντε εξέφρασε επίσης την πεποίθηση του ότι η έλλειψη εργασίας του Κόντε θα μπορούσε να αποτελέσει πραγματικό πρόβλημα για τον νυν προπονητή της Γιουβέντους, Λουτσιάνο Σπαλέτι.

«Μιλάμε για έναν ακόμη προπονητή που έχει εμπειρία και έχει κερδίσει: Νομίζω ότι αποκοιμιέται σκεπτόμενος πώς να βελτιώσει τη Γιουβέντους, όχι τον Κόντε. Ο Σπαλέτι πρέπει να επικεντρωθεί στην κατάκτηση του Europa League και στη μάχη για τις πρώτες θέσεις στο πρωτάθλημα. Οι προσδοκίες στη Γιουβέντους είναι υψηλές, αλλά δεν μπορούμε να τις αγνοήσουμε: οι τελευταίες σεζόν ήταν δύσκολες».

Δημοσιεύματα από την Ιταλία υποστηρίζουν ότι ο Κόντε ψάχνει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του και χρησιμοποιεί τους γύρω του για να βγάλουν προς τα έξω την διάθεση του να επιστρέψει στους πάγκους.

Antonio Conte representatives contact Man United to inform them he's open to manager's job if it became available https://t.co/9mstwqPLdD October 15, 2026

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αυτή τη στιγμή είναι πιο κοντά στην απόλυση του προπονητή της από ό,τι η Γιουβέντους και μάλιστα είναι ο επικρατέστερος να αντικαταστήσει τον Κάρικ στο «Old Trafford», αν και μέχρι πρότινος όλες οι συζητήσεις είναι σε πρώιμο στάδιο.