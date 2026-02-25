Η Μονακό πήρε το προβάδισμα στο «Παρκ Ντε Πρενς» κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν και ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα.

Η Μονακό έβαλε δύσκολα στην Παρί Σεν Ζερμέν. Οι Παριζιάνοι είχαν επικρατήσει με 3-2 στον πρώτο αγώνα των play offs του Champions League, αλλά οι Μονεγάσκοι στη ρεβάνς πάγωσαν το «Παρκ Ντε Πρενς». Στο 45' πήραν κεφάλι στο σκορ, καθώς μετά από εξαιρετική συνεργασία, ο Ακλιούς με ιδανικό πλασέ νίκησε τον αντίπαλο γκολκίπερ και έγραψε το 1-0.