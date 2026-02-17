Παρότι βρέθηκε να χάνει 2-0 στο Πριγκιπάτο, η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε 3-2 της Μονακό με δύο γκολ του Ντουέ και είναι κοντά στη φάση των 16» του Champions League.

Η Μονακό είχε διάθεση για ζημιές, όμως η Παρί Σεν Ζερμέν δεν μάσησε, πέρασε με 3-2 και μεγάλη ανατροπή από το Stade Louis ll χάρη σε δύο γκολ του Ντουέ και πήρε ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης για τους «16» του Champions League.

Τρομερός ο ρυθμός στο πρώτο μέρος, με τους Μονεγάσκους να αιφνιδιάζουν τους πρωταθλητές Ευρώπης πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό του αγώνα με κοντινή κεφαλιά του Μπαλογκάν! Ο ίδιος παίκτης έβαλε ακόμη πιο δύσκολα στην Παρί στο 18', καθώς τελείωσε ιδανικά τη φάση σε τετ α τετ και έκανε το 2-0.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να μειώσουν άμεσα ωστόσο ο Κεν απέκρουσε το πέναλτι του Βιτίνια (22'), με τον τραυματισμό του Ντεμπελέ ακολούθως να φέρνει στο ματς τον Ντουέ. Ο νεαρός Γάλλος έκανε άμεσα αισθητή την παρουσία του, καθώς μέσα σε ένα δίλεπτο σκόραρε με ωραίο σουτ από πλάγια θέση (29'). Στο 41' δε, ήρθε και η ισοφάριση με σκαστό σουτ του Χακίμι!

Με το ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο, οι αριθμητικές ισορροπίες διαταράχθηκαν, καθώς ο Γκολόβιν αποβλήθηκε στο 48' για πάτημα σε αντίπαλο, αφήνοντας τη Μονακό με δέκα παίκτες. Οι γηπεδούχοι άντεξαν 19 λεπτά, με τον Ντουέ να σκοράρει στο 67' με συρτή... οβίδα μέσα από την περιοχή μετά από ωραία ομαδική προσπάθεια, ολοκληρώνοντας την ολική ανατροπή και διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.