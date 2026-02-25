Η βραδιά στο Λεβερκούζεν θα ήταν δύσκολη και τελικώς δεν εξελίχθηκε όπως θα την ήθελε ο Ολυμπιακός, που όμως έβγαλε μία αρκετά πειστική εικόνα. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Δεν είναι ένα ματς από το οποίο ο κόσμος του Ολυμπιακού μπορεί να έχει πικρία από την προσπάθεια της ομάδας. Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ το πάλεψαν για τα καλά απέναντι στην Λεβερκούζεν. Είχαν πιο καλό αγωνιστικό πρόσωπο από το 0-2 του πρώτου αγώνα, έβγαλαν ένα πιο καλό δεύτερο ημίχρονο σε σχέση με το πρώτο στο γήπεδο των Γερμανών αλλά από την στιγμή που δεν είχαν επιθετική ουσία και αποτελεσματικότητα στις φτάσεις που έφτιαξαν προς την εστία των αντιπάλων τους δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι περισσότερο. Ήρθε ένας αποκλεισμός αλλά μετά από μία πορεία που μπορεί μία χαρά να χαρακτηριστεί - αλλά και που είναι - πετυχημένη μετά την πρόκριση των Ερυθρόλευκων από την League Phase.

Η Λεβερκούζεν είχε την άνεση του 0-2, πήγε να βγάλει παραπάνω πίεση σε κάποια σημεία και είχε και ορισμένες πολύ καλές στιγμές όπως το δοκάρι του Γκριμάλντο αλλά στο τέλος δεν θα είχε κανένα θέμα με αυτό το 0-0. Ο Ολυμπιακός τακτικά, αμυντικά και γενικά είχε πολύ πιο θετικό πρόσημο από τον πρώτο αγώνα του Φαλήρου αλλά μεσοεπιθετικά του έλλειψε αυτό το κάτι που θα του έδινε την δυνατότητα να βάλει ένα γκολ και να διεκδικήσει έτσι κάτι καλύτερο ή και μέχρι στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης της πρόκρισης. Ένα γκολ που θα μπορούσε να το βρει στο β’ 45λεπτο αλλά πολύ απλά δεν του βγήκε. Ακόμα και ο πιο επικίνδυνος και κορυφαίος επιθετικά παίκτης του, ο Ζέλσον, σε 2 φορές που βρέθηκε κοντά σε ένα γκολ δεν το πέτυχε.

Ο Ολυμπιακός πήγε για την δική του mission impossible, ήταν ψυχωμένος και αποφασισμένος αλλά δεν ήταν καίριος και αποφασιστικός επιθετικά και δη στις τελικές του προσπάθειες.

Αυτήν την φορά το τρικ δεν ήταν με Ροντινέϊ - Κοστίνια

Ο κόουτς Μεντιλίμπαρ έκανε μία διαφορετικού τύπου επιλογή αυτήν την φορά. Το τρικ του δεν ήταν αλά Ροντινέϊ - Κοστίνια στην δεξιά πλευρά. Είχε μία επιλογή που δεν την προτιμά και τόσο ή πάντα. Να... φορτώσει τον άξονα με τρία χαφ και πρακτικά να ξεκινήσει με 4 χαφ τον αγώνα (Γκαρθία, Έσε, Μουζακίτης και Τσικίνιο). Κάπως υβριδικό σχήμα αλλά ήταν σε μία λογική του να περιμένει την πίεση της Λεβερκούζεν αλλά και να επιδιώξει να την απορροφήσει. Δεν ήταν εύκολο καθώς έως το 25’ η Λεβερκούζεν είχε 3 πολύ καλές στιγμές. Δεν θα ήταν όμως έτσι και αλλιώς εύκολο αυτό το task.

Φτάσαμε στο 30’ και στο 37’ και ο Ολυμπιακός και άντεχε και κρατούσε ακόμα. Και όχι μόνο αυτό αλλά είχε πιο μεγάλη ένταση και πίεση ψηλά. Έκλεισε έτσι το πρώτο ημίχρονο χωρίς να δεχθεί γκολ και έχοντας σίγουρα πολύ πιο καλή εικόνα από αυτήν του β’ μέρους στο Φάληρο και το Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (0-2). Αυτό το πρώτο 45λεπτο που δεν δέχθηκε γκολ τον κράτησε και μέσα στον αγώνα και ας έμεινε αυτό το 0-0 ως το τέλος.

Είναι σαφές και από το πρώτο και από το δεύτερο μέρος ότι ο Ολυμπιακός το είχε δουλέψει πολύ αυτό το παιχνίδι αλλά αυτή η ποδοσφαιρική υπέρβαση δεν ήρθε. Προσπάθησε λοιπόν ο Ολυμπιακός, έκανε το καλύτερο δυνατό υπό τις παρούσες συνθήκες, αποκλείστηκε και προχωρά. Άλλωστε υπάρχει και ο πολύ μεγάλος και Νο1 στόχος, αυτός του Πρωταθλήματος.

Υ.Γ. 1 Φανταστικός ο κόσμος του Ολυμπιακού. Εξαιρετική ατμόσφαιρα και Έλληνες παντού.

Υ.Γ. 2 Ο Αντρέ Λουίζ μας έδειξε ξανά ότι με ένα γκολ θα πάρει τα πάνω του και θα βοηθήσει πολύ περισσότερο στην συνέχεια τον Ολυμπιακό. Ο Βραζιλιάνος έχει αυτό το κάτι, αυτήν την κίνηση, αυτήν την προσπάθεια και την διάθεση για να πετύχει στον πειραϊκό σύλλογο.