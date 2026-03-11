Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: Το μεγάλο ρεκόρ που «τρέχει» ο Τζολάκης στην Ευρώπη

Το μεγάλο ρεκόρ του Τζολάκη στην Ευρώπη, τι έδειξε ο Μπρούνο στον Μεντιλίμπαρ και όλο το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού στους Galacticos by Interwetten από τον Κώστα Νικολακόπουλο.

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης είχε την... τιμητική του την Τετάρτη (11/3) στους Galacticos by Interwetten. Ο Κώστας Νικολακόπουλος αναφέρθηκε στον διεθνή τερματοφύλακα, ο οποίος είναι ο δεύτερος κίπερ που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη λίστα με τα λιγότερα γκολ που έχει δεχτεί.

Συγκεκριμένα, ο Κρητικός πορτιέρε σε 24 αγωνιστικές της Stoiximan Super League έχει μαζέψει 11 φορές την μπάλα από τα δίχτυα του. Μοναδικός με καλύτερη επίδοση είναι ο διεθνής Πορτογάλος τερματοφύλακας της Πόρτο, Ντιόγκο Κόστα, ο οποίος έχει «φάει» 10 γκολ σε 25 ματς της Primeira League.

O ρεπόρτερ των Πειραιωτών μίλησε και για τον... ανεβασμένο Μπρούνο Ονιεμαέτσι, ο οποίος στα δύο τελευταία παιχνίδια με Πανσερραϊκό και ΠΑΟΚ έχει καλή εικόνα, δείχνοντας στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πως έκανε λάθος που δεν τον εμπιστευόταν περισσότερο.